Tobiášek už to do porodnice nestihl, narodil se cestou v sanitce

Zdravotničtí záchranáři se pochlubili včerejším spontánním porodem přímo v sanitce. "Na transport do porodnice už zkrátka nezbýval čas. Vše proběhlo bez komplikací a my rodičům gratulujeme," uvedli záchranáři. Tobiáškovi přejeme i my co nejvíce štěstí a zdraví do života!