„My jsme to měli jako rodinné tajemství, ale teď už to mohu říci. Pokud nás o víkendu zuby opravdu trápily, našli jsme si v rozpisu konkrétního zubaře a jeli za ním. Do Pardubic jsme se nikdy nevydali, i když to máme pár kilometrů. Víme totiž, jak to tam s frontami vypadá. Ve Skutči jsme mohli počítat s minimální čekací dobou a vždy nás s manželkou ošetřil velmi příjemný doktor nebo doktorka. Nikdy jsme neměli problém, že jsme zdaleka. Tak to mě mrzí, že to zrušili, ale taková je doba,“ řekl pětapadesátiletý Milan z Heřmanoměstecka.

„My máme ve Skutči tři zubaře, jeden už je v důchodovém věku a další dva k němu spějí. Mnohdy už mají zkrácenou ordinační dobu. Samozřejmě se snažíme shánět nové stomatology, ale je to v dnešní době prakticky nemožné,“ komentoval neutěšenou situaci skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš.

Starosta Hlinska Miroslav Krčil jednal s místními stomatology v poslední době několikrát. „Dříve byla povinnost sloužit pohotovosti, ale to už řadu let neplatí. Oni byli tehdy v produktivním věku a plnili tak smlouvu s pojišťovnami. Teď se snaží udržet ve svých ordinacích svou klientelu a na pohotovost už nemají sílu. Rozumím tomu a říkám, že je to systémová chyba státu a doplácíme na ni všichni,“ zdůraznil starosta Krčil.

Roky bez zubaře

V Chrudimi skončila zubní pohotovost před dlouhými roky, pamětníci to odhadují na dvě desetiletí. Na dojíždění do Pardubic už si lidé zvykli, ale nechtějí se smířit s tím, že je v okresním městě dlouhotrvající nedostatek stomatologů.

Pacienti mohou v akutních případech využít stomatologickou pohotovost v pardubické nemocnici (budova č. 17). Předem je však nutné v budově č. 13 (informace) uhradit regulační poplatek.



Ordinační hodiny této pohotovosti jsou:



pondělí–pátek 17–21 h

víkendy a svátky 8–12 a 13–18 h

„Dočetla jsem se někdy vloni v novinách, že do Chrudimě přijdou čtyři noví zubaři. To je sice hezké, ale žádný z nich nedal veřejnosti informaci o přijímání nových pacientů. Potom jsem slyšela, že si přebrali klientelu v ordinacích po svých předchůdcích a na nové lidi se nedostalo. Nemám zubaře tři roky, to už je neúnosné,“ postěžovala si Chrudimačka Hana, která neuspěla ani u své zdravotní pojišťovny.

„Vloni jsem seznam na vyžádání dostala. Ale když jsem začala jednotlivé zubaře obvolávat, nebral nové pacienty nikdo. A pojišťovna chtěla informace po nás, jestli je ten seznam použitelný,“ dodala Hana.

Nepřijímáme. Do odvolání nepřijímáme. Kapacitu máme zaplněnou. Omlouváme se. To vše se lze dočíst na webových stránkách chrudimských zubních ordinací.

„Tento nebo příští měsíc bych se rád sešel s novým stomatologem. Už jsme s ním jednali ohledně jeho žádosti o dotaci na mikroskop do jeho ordinace. Co se týče případných dalších nově příchozích zubařů, situace není dobrá, nic se zatím nerýsuje,“ řekl starosta města František Pilný.

Akutní nedostatek zubních lékařů je v celé republice a pohotovosti jsou zahlcené lidmi trpícími bolestmi. V Pardubicích jsou čekací doby na ošetření několikahodinové.

„Stáli jsme s manželem venku strašně dlouho, čekárna je tam velmi malá. Bylo tam mnoho lidí a na některé se ani nedostalo,“ potvrdila Chrudimačka Ilona. Zachránit zub se nakonec lékařce povedlo. „Nemáme zkušenost s tím, že by tam jenom trhali zuby, jak se o tom někdy mluví. Naopak paní doktorka byla velmi empatická a šikovná,“ dodala Ilona.