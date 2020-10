Přestože společnost ČEZ avizovala citelné zlevnění elektřiny a plynu, lidé ve snaze ušetřit stále dávají přednost topení dřevem a uhlím. Ročně tak uspoří tisíce korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Vesnicemi se rozléhá ostrý zvuk cirkulárek a motorových pil, topná sezona právě začala. „Dneska mi na dvůr přivezli klády, rovnaný metr za čtyři stovky. Ale budu tímto dřevem topit až napřesrok, musí se vysušit,“ vysvětluje třiašedesátiletý Milan Krákora z malé vesničky na Chrudimsku. Kdyby byl mladší, z lesa by si prý vytěžil dřevo sám, to by pak kubík vyšel zhruba na stovku. Ale i tak je se stále klesající cenou spokojen, protože na topení ušetří tisíce korun.