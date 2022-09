Za čtyři roky čtyři mrtví. Tragický přejezd v Zaječicích se konečně dočká závor

/FOTOGALERIE/ Spoustu žalu už lidem přinesl dosud nechráněný železniční přejezd v Zaječicích na Chrudimsku. Koleje křižují silnici do nedalekých Bítovan v blízkosti drážní budovy. Některý vlak u ní staví, jiný ne, a na to se nelze spolehnout. Právě tato skutečnost mohla být příčinou tragických havárií, při kterých vyhasly celkem čtyři lidské životy. Už tento týden by měly přejezd chránit závory, po kterých obec Zaječice, ale i město Chrudim jako obec s rozšířenou působností, dlouho volaly.

Na kolejích na místě zemřeli dva sobě blízcí lidé. | Foto: HZS PK