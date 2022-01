Akci vyhlásily Agrární komora a Zemědělský svaz. A to kvůli silnému znepokojení nad náhlou změnou Národního strategického plánu zemědělské politiky na období let 2023 až 2027, ke které přistoupila nová česká vláda. Problém zemědělci vidí v tom, že strategický plán jim stanovuje tak tvrdé podmínky, že když to přežijí, tak jen za cenu zdražení potravin. Jde o především o takzvanou platbu za první hektary. Ta spočívá v tom, že deset procent peněz určených pro zemědělské podniky bude muset Česko rozdělit mezi malé farmáře.

Platba na první hektary určená mladým nebo bio zemědělcům přitom není spojena s povinností produkce, což autoři protestu vnímají jako velice nespravedlivé a vůči nim likvidační. "Nejsme velcí zemědělci, jak se nám podsouvá, my zastupujeme střední podniky. Živíme tento národ a nechceme a ani nechápeme, že nám tato vláda hází klacky pod nohy. Když skončí střední zemědělské podniky, tisíce družstevníků přijdou o své majetky. Potravinová chudoba hrozí nám všem," varoval viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha s tím, že co se děje nyní u energií, je jen slabý odvar toho, co by nastalo u potravin. Česku podle zemědělců hrozí, že lidé budou kupovat máslo za devadesát korun a k sehnání nebude české maso.

Nejsme agrobaroni

Soukromý zemědělec Jaroslav Kopista z Úhřetic na Chrudimsku hospodaří v rodinné firmě od roku 1993. "Za sedm let to bude 400 roků, co má naše rodina hospodářství. Jsme malá firma, máme 400 hektarů, tedy nejsme žádní agrobaroni. Ale v poslední době jsme skutečně na okraji společnosti a terčem útoků," řekl Kopista, jehož zemědělská technika se rovněž protestu zúčastnila a jezdila mezi Chrudimí a Pardubicemi.

K protestu se připojili i zemědělci z Dolního Újezdu u Litomyšle. Zdejší družstvo hospodaří na 10 tisících hektarech a patří mezi největší v Pardubickém kraji. Z Újezdu vyrazilo na protestní jízdu několik traktorů a nákladní auto, kolona kroužila v Litomyšli na silnici I/35. „Chceme upozornit lidi, že rozhodnutí vlády není jen proti zemědělcům, ale uškodí celé republice a všem občanům. Pojedeme slušně, pomalu, nechceme nikoho naštvat a blokovat,“ uvedl předseda Zemědělského družstva v Dolním Újezdu Jiří Jeřábek.

„Zemědělství je běh na dlouhou trať, než udělám z telete krávu, to je 27 měsíců. Na podzim jsme zaseli a ani nevíme, jestli tu pšenici bude někdo chtít. Likvidační to snad nebude, musíme se s tím poprat, ale nebude na investice, technika bude stárnout, nebudeme mít na přidání lidem, inflace je velká, mzdy mohou klesat,“ netají zklamání z nové vlády Jeřábek.

OBRAZEM: Protest zemědělců v Pardubickém kraji. Nesouhlasí s kroky vlády

Družstvo v Újezdu má v několika katastrech 10 tisíc hektarů zemědělské půdy. „Jenže těch deset tisíc hektarů, vlastní 540 družstevníků. Jaký jsem agrobaron, šéfuji podniku, ale vše je děleno 540,“ dodal předseda.

Ale ne všichni zemědělci se odhodlali k traktorovému protestu. "My se nezúčastníme, to je zbytečné, nemá to cenu. Nejhorší situace byla, když jsme vstoupili do Evropské unie. Já musím zajistit, abych přežil,“ poznamenal předseda představenstva TORO Vysoké Mýto Milan Mandík.

Na bezpečnost silničního provozu během akce dohlíželi policisté. "V rámci běžného výkonu služby budeme monitorovat situaci na silnicích v kraji. Pokud by došlo k nějakému protiprávnímu jednání, případně oznámení takového jednání, budeme se tomu samozřejmě věnovat," uvedla ještě před startem traktorů mluvčí policie Dita Holečková.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve středu uvedl, že nikomu neupírá právo demonstrovat, odmítá však ustupovat nátlaku.

Důvody zemědělců, kteří se zúčastnili protestu:

- zanikne řada středních zemědělských firem, které vlastní tisíce akcionářů a družstevníků, u nich je většina živočišné výroby v ČR, které tím hrozí také zánik

- zhorší se v době klimatických změn potravinová soběstačnost a bezpečnost

- budeme si muset zvyknout na výrazně vyšší ceny potravin, to co se děje nyní u energií je jen slabý

odvar toho, co by nastalo u potravin

- zanikne potravinářský průmysl s dopady do národního hospodářství a státního rozpočtu

- skončí velká část živočišné výroby a tím úrodnost v krajině, zvýší se riziko eroze a sucha

- budeme nuceni dovážet potraviny bez ohledu na uhlíkovou stopu

- konkurenceschopnost naší země se v zemědělství zase zmenší a staneme se kolonií, která vyváží

pár surovin a dováží většinu přidané hodnoty v potravinách

Toto nechceme ani pro sebe a ani pro naše spoluobčany. Chceme pouze stejné podmínky jako mají okolní země.

Mez trpělivosti většiny zemědělců už přetekla, tady se už budeme muset bránit. Bráníme tím i vás.