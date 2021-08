„Silnice jsou kvůli intenzivní těžbě dřeva rozbité od těžkých vozů. Správa a údržba silnic má omezené rozpočty, nemůže všechno opravit hned. A když se to povede, obec se postaví proti a rychlostní zkoušku nepovolí. A navíc je před volbami, to taky dělá v rozhodování své,“ uvedl pořadatel rallye Marek Šimík.

Samotnému závodu předcházejí nejen vyjednávání s úřady, ale i osobní návštěvy rodinných domů, jejichž obyvatelé vyjádřili obavy z případného poničení majetku. „Stavěli jsme zábrany a stěny, slíbili jsme, že pokud vzniknou nějaké škody, uvedeme vše do pořádku,“ řekl Šimík.

To se ostatně v minulých ročnících stalo pevným pravidlem. Na prvním místě závodu je bezpečnost posádek i diváků. Jezdci jsou vždy v úvodu na to upozorněni s tím, že pohár stojí pouhých 350 korun a nemá cenu kvůli němu riskovat karamboly a úrazy.

Připomeňte si loňský ročník:

Celková délka devíti rychlostních zkoušek ve třech úsecích je 65 kilometrů, pojede se převážně na asfaltových silnicích II. a III. třídy. Závodníci přijedou z tuzemska i zahraničí – z Polska a Německa. Rakušané letošní rallye vzdali z technických důvodů. Ke čtvrtku bylo přihlášeno 122 posádek, což je o deset méně než loni.

Když se v minulosti stalo, že z lesa vyjel neinformovaný cyklista, závod byl okamžitě zastaven.

Obyvatelé vesnic, jejichž územím rallye vede, budou téměř po celý den odříznuti od světa. Někteří to řeší tak, že své domovy ráno opustí a vrátí se až večer, jiní vytvářejí fanouškovský kotel s transparenty a hlasitým povzbuzováním závodníků. To platí třeba ve Zbyhněvicích, jejichž obyvatelé pokládají závod za významnou sportovní a společenskou událost. Podobné to je také v nedalekých Liboměřicích, kde tamní hasiči vytvoří jako tradičně diváckou zónu.

Trasa závodu:

Trasa Rallye Železné hory 2021Zdroj: archiv pořadatele

„Podle toho, co se vždycky sní a vypije, odhadujeme, že se na rallye přijde podívat kolem 250 lidí. Někteří opakovaně, takže v jednu chvíli je v zóně asi 150 diváků,“ odhadl jeden z pořadatelů Jakub Donát. Hasiči už mají přichystané občerstvení v podobě kýty, klobás, párků v rohlíku, piva a limonády.

Během loňského ročníku panovalo tropické vedro, což se podepsalo i na počtu odstoupivších posádek, kterých byly čtyři desítky. Nejčastější závadou bylo přehřátí motoru, vysoké teploty také nesnesly některé spojky a brzdy. Horký asfalt nepůsobil dobře ani na pneumatiky.