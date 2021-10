Po sobotní 20. hodině zazněla v mobilních telefonech SMS zpráva o výsledcích referenda, které se v Třemošnici uskutečnilo souběžně s volbami do parlamentu. Místní lidé v hlasování zvolili variantu výstavby rodinných domů, které bude předcházet změna územního plánu. Pro se vyslovilo 988 hlasujících, hlas proti odevzdalo 346 občanů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.