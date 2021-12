Malebné městečko obklopené krásnou přírodou chráněné krajinné oblasti si totiž starší generace nemůže vynachválit. Jsou lidé, kteří pobývali ve svém aktivním životě v jiném městě a na důchod se přestěhovali do míst, kde vyrostli. Právě zde vidí vedení města cestu, jak počet obyvatel zvýšit.

"Ten motivační příspěvek by je mohl oslovit. Oni tráví většinu roku u nás, jen se jim nechce běhat po úřadech a měnit si doklady," míní členka rady města Pavla Alvarezová. Přepisem trvalého bydliště by navíc mohl do rozpočtu přibýt poplatek za komunální odpad, který chalupáři běžně produkují. Na obyvatele seniorského věku v domě s pečovatelskou službou se ale pětitisícový dárek nevztahuje. "Podmínkou přijetí je trvalé bydliště v Třemošnici," vyloučila možnou motivaci vedoucí místní pečovatelské služby Jana Endrychová.

Podvodům je zabráněno

Zastupitelé tento týden návrh schválili. Samozřejmě se diskutovalo o možném zneužití peněz, které okamžitě napadne každého podvodníka. To je ale ošetřeno - motivační sumu nelze čerpat opakovaně, tedy přihlašovat se a vzápětí odhlašovat z trvalého pobytu. "Částka se vyplatí jen jednou," zdůraznila radní Alvarezová.

Ani takzvaně nepřizpůsobiví občané na pětitisícový dárek nedosáhnou, protože jsou kvůli sociálním dávkám ve městě trvale hlášeni. Možný příjemce by se ale mohl najít mezi podnikateli, v Třemošnici jich žije několik s bydlištěm v jiném městě.

Úbytek obyvatel by se projevil v městském rozpočtu

Jestliže by došlo k černému scénáři a poklesl by počet obyvatel pod tři tisíce, Třemošnice by přišla zhruba o sedm nebo osm milionů korun ročně.

"Za devět let máme úbytek 140 obyvatel. Pokles pod tři tisíce by znamenal pro Třemošnici výrazně nižší příspěvek na činnost přenesené státní správy," řekl starosta města Miroslav Bubeník.

Tento argument byl ostatně jedním z hlavních důvodů, proč lidé v místním referendu o využití pozemku v průmyslové zóně dali přednost výstavbě rodinných domů před rozšířením výroby místní firmy Kovolis Hedvikov. Ale jeden občan podal u Krajského soudu v Hradci Králové žalobu pro neplatnost referenda, které bylo soudci zamítnuto a zastupitelům se uvolnila cesta k hlasování o změně územního plánu respektující vůli občanů.

A problém trvá dál. Starosta tento týden oznámil, že byla u Nejvyššího soudu v Brně podána kasační stížnost. Co to znamená? Nejvyšší soud může napadené rozhodnutí zrušit a vrátit k novému rozhodnutí krajskému soudu se svým závazným právním názorem, případně může sám podle povahy věci rozhodnout. Pro zájemce o výstavbu rodinných domů to však znamená další období čekání.