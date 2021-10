Protest vyslovil takzvaně oprávněný občan, což znamená, že má trvalé bydliště v Třemošnici.

„Asi musel vynaložit nemalé finanční prostředky, neboť návrh k soudu podal prostřednictvím pražské advokátní kanceláře. Nezbývá nám nic jiného, než prostřednictvím renomované advokátní kanceláře obhajovat u soudu platnost rozhodnutí přijatých v místním referendu. Do doby pravomocného rozhodnutí soudu nemůže zastupitelstvo města schvalovat žádná usnesení ve věci výsledků místního referenda,“ potvrdil starosta Miroslav Bubeník.

Co konkrétně se jedinému nespokojenému obyvateli města nelíbilo? Prvním důvodem je údajně nejednoznačnost otázek. Byly dvě a zněly:

1. Má Město Třemošnice jako jednotka územní samosprávy dále podporovat projekt výstavby nového provozu společnosti Kovolis Hedvikov, a. s., v průmyslové zóně v Třemošnici označené v územním plánu „Z4“, tj. podporovat jako vlastník nemovitostí a jako účastník správních řízení výstavbu nového závodu s lisovnou a tavírnou hliníku, obrobnou, nářaďovnou, mechanickými dílnami, skladem expedice, parkovištěm a správní budovou?

2. Má Město Třemošnice učinit všechny potřebné kroky ke změně „Územního plánu města Třemošnice“, a celou či podstatnou část plochy označenou „Z4“ a plochu „Z5“ změnit na zónu určenou pro „bydlení v rodinných domech“ a „veřejné prostranství“ v zájmu plnění důležitého veřejného zájmu města?

Pro rodinné domy se vyslovilo 988 hlasujících, proti 346 občanů. Projekt rozšíření firmy Kovolis Hedvikov podpořilo 362 obyvatel, proti se jich vyslovilo 954.

Oprávněný občan napadl údajně nedostatečnou informovanost podle zákona o místním referendu. Otázku, zda může být nějakým způsobem provázán s firmou Kovolis Hedvikov, starosta odmítl komentovat.

Sdílnější byl člen iniciativy Třemošnice žije Roman Alvarez. „Víme, o koho jde. Byl dlouholetým pracovníkem Kovolisu Hedvikov a údajně s firmou spolupracuje i dnes,“ řekl. Námitku proti referendu podle jeho slov očividně zpracovali právníci. „Otázky pro referendum připravila renomovaná právnička, která spolupracuje s městem, takže si myslím, že jsou v pořádku. Teď je však všechno na rozhodnutí soudu,“ dodal Alvarez.

Firma Kovolis Hedvikov se ještě před referendem v místních Třemošnických novinkách snažila občany přesvědčit, aby hlasovali pro výstavbu nového provozu. Poněkud nešťastně v obsáhlém článku pisatel vystupoval jako „já společnost“ a předkládal v ženském rodu své argumenty. Mezi nimi i zaznělo, že firma už investovala do přípravy výstavby deset milionů korun, což při zjištění výsledku referenda zřejmě hodně zabolelo Pravdou je, že dosud dobré vztahy města a renomované firmy jsou na mrtvém bodě. "Nejsme v kontaktu, žádné společné jednání se neuskutečnilo," potvrdil starosta.

Termín, kdy budou moci zastupitelé o případné změně územního plánu jednat, je prozatím stanoven na poslední listopadovou dekádu. Ovšem to pouze v případě, že bude znám výrok Krajského soudu v Pardubicích. Jestliže justice námitky oprávněného občana neuzná, zastupitelé podle zákona odhlasují vůli občanů. V opačném případě by se muselo vyhlásit nové referendum, ovšem otázkou je, zda by k tomu byla ze strany zastupitelstva vůle. Mezi jeho členy totiž jednotný názor na případnou změnu územního plánu nepanuje.