Členky Jeřabin oslovily úsek památkové péče hlineckého stavebního úřadu, aby se informovaly o možnostech financování rekonstrukce kostela.

"Způsobů, jak získat peníze, je víc. Jedním z nich je Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. K zařazení památky do tohoto programu vede ale dlouhá a náročná cesta. Překážkou může být také nemalá částka, která je potřebná ke zpracování požadované dokumentace. Proto jsme se rozhodly, že se pokusíme celý proces co nejvíce popostrčit a podpořit. Svoje snažení jsme nazvaly Filipojakubským DobroDěním," řekla Deníku členka pěveckého sboru Ivana Freiová s tím, že na stejné vlně zájmu se společně s Jeřabinami pohybuje i úřad městyse.

Není pravdou, že by byl trhovokamenický kostel úplně ponechán devastujícímu zubu času, v minulosti, a to i nedávné, se do oprav investovalo. Naposledy to bylo vloni, kdy došlo k opravě havarijního stavu omítek částí štítu a říms. Stalo se to poté, co byly z výšky odstraněny čtyři vzrostlé náletové břízy, kterým se na život omítce očividně líbil.