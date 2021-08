Rodiny s trvalým pobytem ve městě a jeho místních částech mohou už nyní shromažďovat poselství o svém životě. Jde o dokumenty, fotografie na kvalitním papíře zachycující vzhled domova, domácnosti, nákupy, vaření, stolování, výlety, hry, hospodářství či zahrádkaření. Nebo také návštěvy, oslavy, smuteční rozloučení, domácí práce a další podle uvážení. Důležitý je popis každého snímku. "Cédéčka" nebo "flešky" nemá cenu generaci roku 2121 posílat, možná je nedokáže rozluštit.

Truhlu s poselstvím otevřou lidé ve Skutči v roce 2121Zdroj: Městské muzeum Skuteč"Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole jako my, za sto let." To je část textu písně, která vznikla před třemi lety u příležitosti 100. výročí republiky. Jedno je jisté, praprapravnuci současné generace žijící v dnes nepředstavitelných formách technologií jistě dokážou urazit zámek velké truhly, do které se dokumenty a fotografie uloží. "Schránka bude uzamčena zámky, jejichž mechanismus bude po uzamčení trvale znehodnocen, takže půjdou pouze odříznout. Na schránce bude současně jasně viditelné označení projektu a notářská pečeť. Schránka zůstane stabilně umístěna v depozitáři sbírkových předmětů, který je zajištěn nejvyšším možným stupněm zabezpečení proti vloupání a požáru," dodal ředitel skutečského muzea.

Projekt 2121 se uzavře uzamčením truhlice 21. listopadu ve 21 hodin. "Podle mě je to dobrý nápad, ale bohužel nebydlím ve Skutči. Třeba si ho převezmou i jiná muzea," pochválila nápad pětatřicetiletá zdravotní sestřička Petra. Pokud by měla tu možnost, do obálky by vložila rodinné fotky a kopie rodných listů. Také by zvážila, zda ukázat budoucím generacím dnešní noviny, aby si lidé dokázali představit, jaká byla politická situace a jak pandemie covidu ovlivnila svět.

"Zajímavý by mohl být popis prožití běžného dne. Jak vnímáte život města před covidem i nyní. Ale ač se nám nyní zdá covid jako prvořadé téma, z pohledu vzdáleného času se bude jednat jen o podružnou epizodu. Proto by určitě neměl být ústředním motivem poselství," zdůraznil Libor Aksler.