Okopané zdi a čmáranice nechalo vedení města odstranit i kvůli blížícímu se festivalu Loutkářská Chrudim. Ten začíná už 30. června a jako vždy přijede velké množství návštěvníků z Česka i zahraničí. A právě Myší dírou vede nejkratší cesta od divadla na náměstí. "Máme tam fotopasti, takže si to vandal zaplatí," oznámil na Faceboku chrudimský starosta František Pilný. Lidem ale nestačí, že pokud bude vandal polapen, bude ho malba stát jen peníze.

"Do vyhlášek města bych přidala jednu - pokud dotyčný bude fotopastí dopaden, nejenže zaplatí uvedení do původního stavu, ale odpracuje pro město sto hodin veřejně prospěšných prací," myslí si Chrudimačka Marie. To Miloslav jde ještě dál: "Začal bych dávat fotky se jmény lidí, kteří ničí části města na webové stránky Chrudimi, aby každý viděl, kdo tu tyhle věci páchá. Doma na vlastním si tohle nedovolí nikdo."

Co rozhodne v Chrudimi, Luži, Bělé či ve Skutči komunální volby? Ptáme se lidí

Vandal se nedopustil "jen" přestupku. Vedení města se hned v pondělí obrátilo na policii, protože podle jeho mínění jde o trestný čin. "Škoda přesahuje pět tisíc korun. A dalším důvodem je skutečnost, že obrazce podobné tomu na zdi Myší díry se objevují i na dalších místech ve městě. Jde tedy o poškození většího rozsahu," vysvětlil starosta.

Už dlouho města a obce používají k ochraně fasád speciální nátěr, díky kterému se graffiti lehce odstraní. To však není v Myší díře možné. "Nachází se v památkové zóně, takže tam patří jen klasická bílá výmalba," dodal starosta.

Policisté se celou věcí zabývají. "Ano, oznámení jsme přijali, jde o podezření z trestného činu poškození cizí věci," potvrdila mluvčí krajského policejního ředitelství Eva Maturová. Vandal podle jejích slov nepočmáral jen Myší díru. Velká písmena BGS, což bude zřejmě jeho podpis, nastříkal černou barvou na informační tabuli v ulici Čs. partyzánů, potom označil u sousedního domu dlážděný chodník a u hradeb se "podepsal" na opěradle dřevěné lavičky. BGS se poté objevilo ve fortně hned dvakrát, a to deset metrů od sebe. "Uvítáme svědectví lidí, které by pomohlo zjistit tohoto pisálka, kterému zjevně nestačí papír a tužka," vyzvala mluvčí Maturová.

Moc piješ, Františku. Ronovští si připomněli výročí filmu Městečko na dlani

Na Myší díru jsou místní pyšní a její neustálé hyzdění je trápí. Mají ji spojenou s různými vjemy, někteří vzpomínají na své dětské výkřiky, které v chodbě rezonovaly, ženy mají mrazení v zádech při myšlence na zvěsti o sexuálním obtěžováním v temné fortně. "Myší díra je nádherná, ale vždy tam raději projdu velmi rychle," poznamenala Chrudimačka Renata.

Myší díra v roce 1975.Zdroj: Stanislav NovotnýTmavá fortna, uváděná v písemných pramenech roku 1439 jako „nová“, běžně dnes Chrudimáky označovaná jako Myší díra, je 27,5 m dlouhá a úzká chodba s valenou klenbou, vetknutá mezi měšťanské domy ve Štěpánkově ulici. Byla prý opatřena trojími pevnými dveřmi ze silných fošen, okovaných železem. Původně byla tak úzká, že jí mohl projít jen jeden člověk. Její dnešní stav pochází z roku 1841, kdy byla upravena, omítnuta, rozšířena a byly zvýšeny dveře u schodů dolů, takže fortna „dříve tmavá a nečistá nyní světlá se stala“. Směrem k náhonu bývala nad fortnou vížka. Téhož roku 1841 byly zřízeny od fortny dolů schody a dřevěný můstek přes náhon nahrazen kamenným. (Zdroj: FB Vzpomínky na starou Chrudim)