Tunel Homole na D35 bude mít skluz. Tendr napadl neúspěšný Metrostav

Dubnový začátek stavby tunelu Homole na chystané dálnici D35 z Ostrova, kde dálnice nyní končí, k Vysokému Mýtu, je ohrožen. Výběr konsorcia Eurovie, které tendr na stavbu vyhrálo stedjně jako na celý zmíněný úsek dálnice, napadl druhý nejúspěšnější uchazeč, stavební holding Metrostav. Teoreticky by to mohlo výstavbu pozdržet o celé měsíce. To by ale mohlo znamenat, že by tento úsek byl z trasy dálnice do Svitav otevřen až jako úplně poslední.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole | Video: ŘSD