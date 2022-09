Josef Kozel sice s velkou pravděpodobností přijde o městskou funkci, ale vzhledem k tomu, že ji vykonával souběžně s prací krajského radního, se nyní může jeho život ubírat méně hektickou cestou. Každopádně si starosta zachoval humor, který nezmizel ani při napjatých chvílích před sečtením hlasů. Když se volební místnosti uzavřely, Josef Kozel zveřejnil svou fotografii, na které je oděn do kuchařského rondonu a čepice.

Ve volbách v Heřmanově Městci skončilo uskupení starosty Josefa Kozla až třetí.

„Děkuji všem, kdo šli k volbám. Volební místnosti se před malou chvílí uzavřely. Teď nastala doba sčítání. Ukáže směr města na roky 2022-2026. Já jsem na budoucnost připraven,“ napsal starosta ve svém kuchařském postu.

Poté, co byly zveřejněny výsledky, se na jeho Facebooku objevila další hláška s fotografií.

Kandidátka heřmanoměsteckého starosty Kozla sklidila ve volbách až bronz

„Kreativita mých oponentů nemá hranice. Vodní prvek na Haldách dostal jméno Kozlův pramen. Ačkoliv nejsem tím, kdo ho navrhl, je mi přisouzen a taky nese mé jméno i na serveru mapy.cz. Dnes po sčítání volebních výsledků byl i doplněn o řadu svíček. Hezký vzkaz, možná trochu dětinský. Každopádně řečí klasika: Kdo z vás to má? Volby jsme nevyhráli. Soupeři uspěli více. Zbraně však nesložíme,“ ujistil Josef Kozel.

Příliš vysoká cena

Kozlův pramen skutečně lze vyhledat na serveru mapy.cz, kde se objeví místo označené fontánkou stejnou jako u minerálních pramenů. Vodní prvek vznikl při rekonstrukci lokality Na Haldách asi před třemi lety.

Volby s přehledem vyhráli Patrioti Heřmanova Městce s lídrem Alešem Jiroutkem, někdejším starostou města. Získali 34,84 procenta hlasů a osm křesel v zastupitelstvu. Šest mandátů mají Heřmani, a to díky 28,10 procentu hlasů. Živé město Heřmanův Městec starosty Josefa Kozla obsadilo třetí příčku volebního žebříčku s 24,26 procenty hlasů a náleží mu pět míst v zastupitelstvu. Kandidátka KDU-ČSL nasbírala 12,80 procenta, takže má jisté dva zastupitele.

„Je to moderní dílo, které se některým lidem nelíbí. Proto kašnu někdo označil mým jménem,“ řekl Deníku Josef Kozel.

Neznámý vtipálek studnu vyznačil na mapy.cz.Zdroj: mapy.cz

Heřmani s lídrem Otakarem Volejníkem kritizují cenu vodního prvku, který má podobu dřevěné bedny z trámů. „Stálo to tři čtvrtě milionu korun, komentovat to více asi nemá smysl,“ zmínil Volejník, který je skeptický i k výroku současného místostarosty Tomáše Plavce. Ten řekl, že uměleckou kompozici ocení až další generace, stejně jako se to stalo v Paříži po výstavbě Eiffelovy věže.

Koaliční jednání už se rozběhla, možná už v příštím týdnu bude známá podoba zastupitelstva.