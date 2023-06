/PROGRAM LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI/ Stovky návštěvníků a účinkujících promění Chrudim o tomto víkendu na festivalové město plné zábavy. Přehlídka amatérské loutkové tvorby začne v pátek a potrvá do čtvrtka. Jenže hosté, kteří zavítají na festival Loutkářská Chrudim i ze vzdálených míst republiky, musejí někde bydlet, a to nejlépe v samém centru dění. To je ale možné jen pro hrstku lidí, protože ubytovací kapacity jsou v Chrudimi nedostatečné a právě při této oblíbené letní akci je nejlépe vidět, že hotel a jiné ubytovací kapacity ve městě chybí.

Od 30. června do 6. července, kdy se festival koná, není podle webu www.booking.com v Chrudimi jediné lůžko k přespání. "Nemáme žádný volný pokoj, ostatně to se děje každoročně při Loutkářské Chrudimi. Hosté si ubytování zamlouvali tři až čtyři měsíce dopředu," potvrdila Deníku vedoucí Penzionu Na sklepích Jolana Dytrtová.

Při festivalu (o Loutkářské Chrudimi více ZDE) to žije nejen na samotných divadelních scénách, ale také v ulicích a místních restauracích. Loutkoherci se při této kulturní události rádi setkávají a většina z nich si nedokáže představit, že by po představení zamířili ihned domů. Proto je poptávka po ubytování účinkujících a divadelních techniků značná. Obstarává je pro ně každoročně Chrudimská beseda.

"Rezervujeme jim vždy penziony a jiná ubytovací zařízení ve městě, takže teď žádná volná místa nejsou. Proto musíme volit další možnosti - internát zemědělské školy, tělocvičny, ale i dvě stanová městečka. Lehátka máme zapůjčena od Českého červeného kříže," uvedl ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt. Kdo by se nevešel do vyjmenovaných prostor, lze mu zprostředkovat ubytování v nedaleké obci Rozhovice. "Dá se říci, že se rozšiřujeme za hranice města," dodal s úsměvem Dytrt.

Právě na takto rozsáhlé kulturní události je vidět, že hotel s dostatečnou kapacitou v Chrudimi chybí. Hořce úsměvné je zjištění, že nabídku ubytování v dnes již zchátralém nedokončeném objektu je stále možné najít na internetu. Na webové stránce www.penzion-hotel.cz si neznalý turista může prohlédnout galerii fotografií z luxusně zařízeného interiéru, dočíst se o výtečné restauraci s 90místnou kapacitou a o Baraka bar & gril restaurantu, o kterém jen Chrudimáci vědí, že neexistuje už dobrých patnáct let.

"Příjemné ubytování, kvalitní služby, relaxace a zábava. Snadná dostupnost hotelu je dána jeho výhodnou polohou, nachází se pouhých 10 minut jízdy od krajského města Pardubice a necelé 2 hodiny od hlavního města Prahy." To je možné se dočíst na webu. Celková kapacita lůžek tam je stanovena sto pět hostů, což by pořadatelům Loutkářské Chrudimě významně pomohlo při ubytování účinkujících.

Jenže - hotel je více než deset let zavřený, jeho současní majitelé už o jeho provoz nemají zájem, a tak přichází v úvahu komplex prodat městu, který by ho nechalo opravit a nabídlo k pronájmu. Jak už Deník informoval, peníze na koupi by město mohlo získat prodejem zámečku v Přestavlkách, který Chrudimáci nikterak nevyužívají. Ovšem tento nápad nemá stoprocentní podporu, někteří zastupitelé jsou proti a doporučují dostavět podzemní parkoviště s tím, ať je hotel ponechán svému osudu.

"Ano, při tak velké kulturní akci, jako je Loutkářská Chrudim, přichází město o značné peníze. Přijelo by mnohem víc návštěvníků, kteří by u nás utratili peníze nejen za ubytování, ale i v restauracích," řekl starosta města František Pilný.

Dodal, že má obavu z toho, aby se festival amatérské loutkářské tvorby nepřestěhoval jinam právě kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám. "Ministerstvo kultury, se kterým festival pořádáme, logicky chce, aby byl co největší a nejlepší. To je jeho zájem. My se stále musíme ohlížet na to, kde hosty a účinkující ubytujeme," poznamenal. Připomněl osud mezinárodní soutěže Šachové Zaječice, který se právě vinou nedostatečné kapacity musel přestěhovat nejprve na Seč a poté do Chrudimě. Ani zde nebylo všem hráčům požadujícím nocleh vyhověno - někteří byli ubytováni v Pardubicích.