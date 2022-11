V kouzelném domku na okraji pole, s plaňkovým plotem zdobeným hrníčky, žije s rodinou inženýrka ekonomie, která své klienty učí, jak se vrátit ke kořenům, a podniká v oboru tradičního mýdlářství. „K této myšlence mě přivedla kamarádka, která mýdla vyráběla a založila si e-shop s přírodními mýdly a surovinami pro jejich výrobu. Nejprve mě jimi obdarovávala a já zjišťovala, jak úžasná jsou pro mě i moje děti, které trpěly atopickým ekzémem,“ začíná vyprávění o své cestě k přírodním mýdlům Michaela Sejkorová a zároveň přiznává, že do té doby v domácnosti běžně používala tekutá mýdla. „Postupně jsem si začala uvědomovat, co obyčejná mýdla obsahují a že je vlastně nechci používat,“ popisuje.

Kurz výroby mýdla v Zářecké Lhotě.Zdroj: Deník/Karolína VelšováJe to už pořádnou řádku let, co si Michaela poprvé doma vyrobila kostku. „První mýdlo jsem dělala u kamarádky, další o týden později sama doma a povedlo se,“ vypráví s tím, že používání tuhého přírodního mýdla je pro ni dnes z důvodu lupénky absolutně nezbytné. „Loni jsem si na dovolenou své mýdlo zapomněla vzít a v hotelu jsem týden používala běžné. I za tu krátkou dobu se mi projevy nemoci zhoršily tak, že zahojení trvalo několik týdnů,“ dodává.

Šumivé bomby i mýdlenky

Dokud si Michaela Sejkorová vyráběla mýdla pro sebe, stačilo voňavou kostku uvařit několikrát do roka. Nyní pro své klienty rozehřívá oleje, míchá hydroxid sodný s vodou a přidává řadu léčivých a vonných ingrediencí prakticky v jednom kuse. A na svém e-shopu shromažďuje mýdla z českých mýdláren, která jsou vhodná k umývání i praní. „Jako doplňky prodáváme i oblíbené šumivé bomby do koupele nebo ručně vyráběné keramické mýdlenky. A kdo si chce mýdlo vyrobit sám, nakoupí zde i všechny potřebné suroviny,“ říká.

Jak si správně odvážit suroviny a uvařit si vlastní domácí a absolutně přírodní mýdlo, navíc radí během svých pravidelně pořádaných kurzů. „Pokud se používá osvědčený recept a správně si odvážíte suroviny, mýdlo se většinou povede. Jednou jsem ale mýdlo musela vyhodit, zkrátka se rozpadalo a nešlo použít,“ prozrazuje.

Primární vlastností mýdla je umýt. Nicméně další vlastnost, kterou většina zákazníků vyžaduje a podle které mýdlo vybírá, je vůně. „Uživateli dodává příjemný pocit při jeho používání a na mydlení se pak těšíme. Vůně doprovází náš život a určité situace si připomeneme díky vůni, kterou s ní máme spojenou,“ popisuje Michaela s tím, že základní vlastností tuhého přírodního mýdla však vůně není.

