/FOTOGALERIE/ Milan Švrčina z Chrudimi v současnosti působí v logistice Mezinárodní legie obrany Ukrajiny a hledá možnosti, jak pomoci kamarádům, kteří přímo na frontové linii nesou tíhu války. On sám ji poznal doslova na vlastní kůži, když byl zraněn šrapnelem z granátu a v nemocnici v Charkově strávil více než měsíc. Na sociálních sítích vystupuje jako Učitel na Ukrajině.

Švrčina se narodil v Praze. Když mu bylo třicet let, rozhodl se, že se přestěhuje do rodiště své matky, a to do východočeské Chrudimi, kde opravoval rodinný dům dědečka. Ten byl ve městě známým a oblíbeným učitelem a Milan Švrčina pokračoval v rodinné tradici. Jako učitel matematiky a fyziky působil sedm let, naposledy to bylo na základní škole v Heřmanově Městci.

„Působil jsem do té doby jen na středních školách, protože mám k tomu vzdělání, a neuměl si představit, že půjdu na základku. A když jsem tam nastoupil, bylo to pro mne tím nejšťastnějším obdobím. Přišla tehdy nová ředitelka, hodně dětí dojíždělo z vesnic, škola byla naplněná elánem a krásnou atmosférou. Sešla se tam výborná parta učitelů,“ vzpomíná Milan Švrčina.

Narodil se rok před sametovou revolucí, a tak nemusel vykonávat základní vojenskou službu. Přesto ho svět armády fascinoval, a když byla u tehdejšího 43. výsadkového praporu v Chrudimi možnost u 4. roty aktivních záloh, zúčastnil se výcviku v Aktivních zálohách Armády České republiky, který trval šest let.

Člen mezinárodní legie obrany Ukrajiny se snaží o to, aby se materiální a finanční pomoc dostala těm, kteří to nejvíc potřebují.Zdroj: Fb Milana Svrčiny

„Rok jsem si dal od školy volno a věnoval se rizikovému kácení stromů. Potom však začala válka na Ukrajině a já jsem si uvědomil, že tam prostě musím odjet. Neměl jsem už závazek vůči škole, takže to nebylo složité,“ pokračuje Švrčina.

Vyřídil tehdy všechny formality, a to včetně své závěti. Přešel hranici - už věděl, kterým přechodem půjde - a dostal se k prostředníkovi armády a poté k jednotce, u které probíhal doplňující výcvik. Počátkem září se členové jednotky připojili k ukrajinské protiofenzivě.

Je to součást povolání

Čtyřiadvacátého říjnového dne jej však zasáhl šrapnel. „Pán Bůh mě obrovsky uchránil, měl jsem velké štěstí. Dlouho nikdo z nás neměl zranění, chránila nás ukrajinská půda. Je kyprá a pohlcuje dělostřelecké granáty. Když vybuchnou, půda jejich úlomky krásně zachytí. Ale potom jsem byl zraněn a někteří kamarádi tam zahynuli. Jak to vnímám? Musí se to brát tak, že je to součást povolání,“ říká.

Dříve v ukrajinské armádě pracoval na vlastní pěst, nyní je smluvně vojákem ozbrojených sil Ukrajiny a pracuje v zázemí Mezinárodní legie obrany Ukrajiny. Na otázku, jak dlouho podle něj potrvá válka na Ukrajině, odpovídá: „To se nedá odhadovat. Já se modlím, aby to skončilo co nejdříve.“

Země napadená ruským agresorem potřebuje pomoc na všech úrovních. Milan Švrčina dbá na to, aby se peníze a materiální vybavení dostalo těm, kteří je nejvíc potřebují. V současné době například na dárcovské platformě donio.cz vyhlásil společně se spolkem Zdravotní zajištění finanční sbírku, která má pomoci prvnímu praporu legie obrany Ukrajiny.

Pro příslušníky jednotky, která se aktivně zapojuje do bojů proti ruské agresi, znamená kvalitní vybavení mediků vyšší pravděpodobnost přežití i vyšší šanci uzdravení se bez trvalých následků. Nejčastějšími příčinami úmrtí vojáků, které lze odvrátit, jsou podle dlouhodobých armádních statistik vykrvácení, obstrukce dýchacích cest a tenzní pneumotorax. Cílová částka sbírky 750 tisíc korun tvoří přibližně polovinu ceny vybavení, které medici prvního praporu legie v současnosti poptávají.

Mezinárodní legie je elitní součást ukrajinské armády podílející se na obraně Ukrajiny proti ruské agresi. Jejími členy jsou z většiny obyčejní lidé z celého světa, včetně Čechů, které spojuje předchozí vojenská zkušenost a zájem chránit humanitní hodnoty s nasazením vlastního života. Její příslušníci ve spolupráci s ozbrojenými silami Ukrajiny každodenně přijímají riziko v bojích na frontové linii a nesou i jeho následky.