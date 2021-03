"Musíme dodržovat všechna protiepidemická opatření, takže žádná hromadná akce se konat nebude, není to reálné. Ano, můžeme podpořit jednotlivce nebo rodiny, kterým samozřejmě poskytneme pytle a ochranné rukavice, ale pokud mám být upřímná, velký zájem neočekávám," říká koordinátorka Zdravého města Chrudim a Místní agendy 21 Šárka Trunečková.

Uklízet svět se překvapivě rozhodli chrudimští bezdomovci, kterým obecně nebývá pořádkumilovnost přisuzována. "Požádali jsme o přistavení kontejnerů a myslím, že pořádek uvnitř objektu i ve venkovních prostorách máme pěkný," pochvaluje si Petr Čápek, ředitel společnost SOPRE CR, která spravuje chrudimskou noclehárnu a denní sociální centrum. Lidé bez přístřeší podle jeho slov mají zájem o úklid veřejného prostranství, ale místní sociální podnik založený městem nemá jejich případné brigády dosud legislativně ošetřeny.

Doslova od lesa šli na úklid přírody ve Skutči. Město zavedlo u hřiště a koupaliště takzvané pytlomaty. Jde o balík odpadkových pytlů a rukavice, které mohou lidé mířící třeba na Žulovou stezku použít ke sběru nepořádku. To, co posbírají, potom mohou zanechat přímo u pytlomatu, protože město dohlídne na pravidelný odvoz odpadků. A ještě jeden bonus skutečská radnice přidává: Kdo se vyfotografuje se svým "úlovkem" a pošle snímek městu, dostane drobný dárek. "Zájem je velký a překvapivě ty plné pytle lidé nenechávají na místě, ale odnesou je do kontejnerů nebo košů," informuje Matěj Zelinka z městského odboru kultury a školství, který je zároveň členem Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. Její zástupci se právě rozhodli, že nápad s pytlomatem rozšíří na celé území "masky", takže se do úklidu mohou pustit i lidé ze širokého okolí.

Regina Filipiová a Martin Rejsa dostanou od města za úklid a fotografii odměnu.Zdroj: Archiv