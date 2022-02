„Někteří ukrajinští pracovníci v Čechách dostali povolávací rozkazy, ale my jsme ještě toto nezaznamenali,“ popsal Halbrštát.

Případná mobilizace podle jeho slov bude mít pravděpodobně tři fáze. „Dá se očekávat, že budou muset okamžitě odejít pracovníci, kteří jsou tady nelegálně. Potom asi dojde na zaměstnances krátkodobými pracovními vízy. A až nejpozději zřejmě budou na řadě ti, kteří mají dlouhodobé vízum,“ poznamenal Halbrštát.

Vanesa BašováZdroj: DeníkJak vnímáte současnou situaci na Ukrajině?



"Samozřejmě to jednoznačně odsuzuji, je to akt neospravedlnitelné agrese a bude to mít dalekosáhlé důsledky i pro Českou republiku, vzhledem k migraci, cenám surovin a podobně. Je to podle mě něco, co se nemuselo stát, pokud by svět zareagoval jinak už v roce 2014. Je to důsledek poměrně vstřícné politiky vůči Rusku, kdy se přehlížely nebo spíš neřešily náznaky. Navíc si to v roce 2014 vyzkoušeli na Krymu a teď jen zacházejí dál," říká studentka z Pardubic Vanesa Bašová.

Jednou z firem, které Ukrajince zaměstnávají, je společnost Rehau v Moravské Třebové. „Máme tady dvacet pracovníků, kteří mají nějaké spojení s Ukrajinou. Pracují v třísměnném provozu a situace se změnila ráno, tak jsme ještě neměli možnost se všemi hovořit. Danou věc zatím analyzujeme,“ řekl jednatel společnosti Tomáš Kroulík.

Podle ředitele firmy Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí Kvida Štěpánka však není na místě hledět na danou situaci skrz byznys, ale jako na tragédii, která zasáhne mnoho jeho kolegů a přátel.

„Máme třicet zaměstnanců z Ukrajiny, samozřejmě kdyby všichni odešli, tak je to problém. V první řadě mi ale půjde o ty lidi. Mohou ve válce zemřít, stát se invalidy nebo upadnout do zajetí. Může se stát, že jejich zemi převálcuje agresivní nepřítel. Jestli nám vypadne třicet lidí, tak si budeme muset nějak pomoci,“ řekl Štěpánek.

Ztráty komunikace s firmami z Ruska se nebojí. „Jestli přijdu o nějaké kšefty, je pro mě nepodstatné. Teď se jedná život,“ doplnil.

Ukrajince zaměstnává i společnost Kiekert v Přelouči. Podle mluvčího firmy Luboše Kopeckého situaci se svými zaměstnanci prověřují. Na analýzu je podle něj zatím ještě brzy.

Ani ve svitavské firmě Svitap momentálně podrobnější informace nemají. „Návraty zaměstnanců na Ukrajinu se nás zatím netýkají,“ uvedl personální ředitel společnosti Libor Sedlák.

Na území Pardubického kraje bylo k 31. lednu přechodně 6227 Ukrajinců s povolením k pobytu a 2284 trvale. Nejvíce Ukrajinců je na území Pardubicka (3371 přechodně, 1182 trvale), následuje Ústí nad Orlicí (1172 přechodně, 483 trvale), dále Chrudim (996 přechodně, 368 trvale) a nejméně je Ukrajinců v okresu Svitavy (688 trvale, 251 přechodně).

Z hlediska členění podle státního občanství měli mezi cizinci evidovanými úřady práce v České republice ke konci roku 2020 nejvyšší zastoupení občané Slovenska (204 294) a Ukrajiny (159 468). V žebříčku nejpočetnějších státních občanství dále následovali Poláci, Rumuni, Bulhaři a Maďaři. Zejména počty občanů Ukrajiny od roku 2017 výrazně rostou, což pravděpodobně souvisí se zavedením některých programů ekonomické migrace cílených na tyto zahraniční pracovníky.

Ukrajinci s povoleným pobytem na území Pardubického kraje k 31.01 2022

přechodně 6227

trvale 2284

okres Pardubice přechodně 3371 (2160 muži, 1211 ženy)

trvale 1182 (603 muži, 578 ženy)

okres Svitavy přechodně 688 (415 muži, 273 ženy)

trvale 251 (126 muž, 125 ženy)

okres Ústí na Orlicí přechodně 1172 (731 muži, 440 ženy)

trvale 483 (230 muži, 253 ženy)

okres Chrudim přechodně 996 (674 muži, 322 ženy)

trvale 368 (196 muži, 172 ženy)