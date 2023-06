Letní prázdniny se blíží a s nimi i tradiční festival na Chrudimsku – Yanderov, letos už 26. ročník. Tento festival podporuje začínající hudební skupiny a vstupné je zdarma, více než profi hudební přehlídku si na něm užijete možná ne tak úplně známých kapel, setkávání s přáteli a pikniků. Od 4. do 7. července vždy od 18 hodin se můžete těšit na zajímavé zážitky. Přehlídka se koná v přírodním areálu u řeky Chrudimky na půli cesty mezi Chrudimí a Slatiňany.

Festival Yanderov | Foto: Festival Yanderov

Na jaké kapely se můžete těšit?

4.7. úterý - PERUN - 2ENOUGH - NENÍ ZAČ! – RABIES - PAVILON9

5.7. středa - BLURSDAY - INTERGALACTIC BANANA OF THE FALLEN MONKEY NATION (případně I.B.O.T.F.M.N.) - VÍME PROČ - ŽÁDNEJ STRES - PLÁN TO KILL

6.7. čtvrtek - THE EXCITED - CIRKUS BLUES – CUBE - JIŘÍKOVO VIDĚNÍ - CHOCOLATE JESUS

7.7. pátek - ZRCADLA - WO.CO.DE – JÁTRO – BIKKINYSHOP – EGZOT

"Celý festival bude probíhat v přírodě, tak že si můžete užít krásné okolí setkat se s přáteli a relaxovat. Co se týče hudby, můžete se těšit na širokou škálu žánrů – od rocku až po elektronickou hudbu. Takže neváhejte a přijďte si užít radost ze života na hudebním festivalu Yanderov," zve mluvčí festivalu Leona Hovorková.

Ve fotogalerii si připomeňte ročník 2011.

