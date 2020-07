Orchestrion pochází z obce Filipov nedaleko Hlinska, kde hrál pro potěchu hostů místního hostince. „Do muzejních sbírek byl zakoupen v roce 1961 od pana Františka Tichého – hostinského z Filipova – za pět set korun. Unikátní hrací skříň prošla koncem minulého roku druhou – finální etapou restaurování až do stavu úplné funkčnosti s důrazem na zachování autenticity předmětu,“ uvádí ředitel Městského muzea a galerie v Hlinsku Martin Horák.

Zdroj: Muzeum Hlinsko

Orchestrion, neboli hrací skříň s akustickým elementem, je nyní plně funkční a je schopen přehrát všech osm skladeb, které hrací válec obsahuje. Posledním detailem, který ještě čeká na obnovu, je původní prosklení dveří s autentickými podmalbami na skle. Původní skla jsou nyní uložena v depozitáři a orchestrion je provizorně zasklen sklem čirým. „Oprava podmaleb bude v budoucnu řešena subdodávkou vhodného restaurátora. Restaurování cenného exponátu provedl, stejně jako jeho první část, pan Radek Janoušek z Liberce – restaurátor s licencí ministerstva kultury. Podle jeho slov se jedná o ojedinělý počin v rámci celé ČR, kde se v takovémto stavu celkové obnovy nachází pouze několik podobných kusů,“ dodává ředitel Horák s tím, že obě etapy restaurování orchestrionu byly financovány z dotace Pardubického kraje.

Písničky a výstavy

Nadšené reakce malých i velkých návštěvníků na hudební produkci tohoto exponátu dokazují smysl náročné práce restaurátora. Kdo do hlineckého muzea a galerie zavítá, může si písničky z orchestrionu poslechnout v rámci prohlídky expozic. V tomto období jsou aktuální dvě výstavy, a to 61. ročník Výtvarného Hlinecka, tentokrát na téma Z Torbole do Palerma / Itálie v dílech krajinářů 19. století a Karel Lidický 1900 – 1976.