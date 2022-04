Po kapitulaci Francie se se štěstím posledním parníkem přeplavil do Giblartaru a odtud lodním konvojem do Liverpoolu. Ve známém Cholmondeley parku prodělal kurzy vozidel, tanku a všech pěchotních zbraní. Absolvoval i kurz boje z blízka „Asould“. V Great Yarmouth vyučoval v úderném kurzu veškeré sabotážní akce budoucí parašutisty vysílané do Protektorátu. V červnu 1944 byl přepraven vodní cestou do Murmansku a dále do vnitrozemí SSSR, kde se stal v Proskurově velitelem 1. praporu 2. paradesantní brigády. S ní byl přepraven na Slovensko na pomoc SNP. Po těžkých ústupových bojích za hrozného strádání ve sněhu, dešti a zimě se jim podařilo probít z obklíčení v oblasti Ďumbieru.

Od roku 1946 se stal vojákem z povolání, ale i jeho se dotkla čistka v armádě po roce 1948. Nakonec byl částečně rehabilitován a byl zaměstnán v rezortu školství Ministerstva národní obrany. Svoji bohatou vojenskou karieru zakončil jako náčelník vojenské katedry Vysoké školy báňské v Ostravě. Zde také v roce 1991 zemřel. Byl nositelem 24 vysokých i zahraničních vyznamenání. Na jeho rodném domě v chrudimské Soukenické ulici byla 28. července 2004 odhalena za přítomnosti jeho syna a dcery pamětní deska.

Josef Čáslavka