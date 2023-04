/VIDEO/ Staří mazáci za volantem už přesně vědí, kde mají sundat nohu z plynu. Úsekové radary, které měří rychlost aut, ale nejsou v Pardubickém kraji až tak časté. Na Chrudimsku a Pardubicku na řidiče číhá vždy jen jeden radar. Rekordmanem je město Litomyšl, kde je kvůli zklidnění dopravy pět úseků s měřením rychlosti.

úsekový radar v Hrochově Týnci | Video: Romana Netolická

Hrochův Týnec na Chrudimsku už svůj úsekový radar má a rychlost projíždějících aut se významně snížila. Další obce budou postupně přibývat, a to prostřednictvím Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu. Peníze vybrané z pokut se jim vrátí a poslouží k dopravním investicím, třeba k instalaci retardérů nebo výstavbě nových chodníků. Město Chrudim jim ale nedá všechno, musí si odečíst vlastní náklady - tedy mzdy nebo software.

„Přijali jsme v této souvislosti dalšího zaměstnance,“ potvrdil chrudimský místostarosta Zdeněk Kolář.

Nadační fond pro bezpečnost silničního provozu se rozšíří, jednání s obcemi už se uskutečnila. „Máme sepsanou zakládací listinu, jsou určeni členové správní rady i správce,“ uvedl Kolář.

Už dlouho chce mít úsekové radary obec Zaječice. Tam světelné tabule s varováním vůbec nepomohly - mnozí řidiči se od Chrasti i Slatiňan řítí vysokou rychlostí. Obec plánuje úsekový radar v obou směrech. „Kdybychom pořídili jeden, řidiči tam přibrzdí a znovu šlápnou na plyn. To by byla zbytečná investice,“ vysvětlil starosta Zaječic Robert Pavlačič s tím, že vše je nyní v procesu schvalování a není problém radary instalovat ještě v letošním roce, pokud to schválí zastupitelstvo obce.

Také v Chrasti mají velký problém s dodržováním rychlosti vozidel. „Úsekový radar bychom určitě potřebovali v Podlažicích, kde jezdí ve směru od Skutče řidiči velmi rychle a nezpomalí. Jeden radar bychom mohli umístit ve směrech od Rosic a Zaječic,“ popsal chrastecký starosta Vojtěch Krňanský.

Měření rychlosti řidiče zbrzdí, v Hrochově Týnci se velmi osvědčilo a zběsilých pirátů silnic ubylo.Zdroj: Deník archiv

Šikana řidičů?

I když je Chrudim správcem nadačního fondu, na jejím území žádné úsekové radary nejsou. V minulém období si to prosadilo hnutí Chrudimáci, které v měření rychlosti vidělo spíše šikanu řidičů.

„Radary odvádějí pozornost od řízení. Nechceme také, aby se z nich stala výdělečná činnost radnice na lepení rozpočtu,“ sdělil tehdy místostarosta Petr Lichtenberg. Nyní už svůj názor pozměnil s tím, že měření rychlosti má svůj smysl například u škol nebo školek.

První úsekový chrudimský radar by měl být instalován v příštím roce v místní části Markovice. „Jde o křižovatku u stánku se zmrzlinou. Tam totiž většina řidičů povolenou rychlost nedodržuje,“ informoval chrudimský starosta František Pilný.

Na Hlinecku žádné úsekové radary neplánují. Město Hlinsko vsadilo na systém prázdných „budek“ v okolních obcích, kdy si nikdy není řidič jistý, zda v něm není skutečný měřič rychlosti. Radary jsou ve městě a okolí umístěny od poloviny roku 2016 a vydělávají městu miliony korun ročně.

Kromě radarů rychlost vozidel měří i policisté nebo strážníci. Před rokem se na Chrudimsku uskutečnila dopravně preventivní akce Speed Marathon.

„Od 1. do 31. března mohli občané zasílat tipy na úseky, na které by se policisté při samotné akci měli zaměřit. Široká veřejnost měla možnost nám prostřednictvím webových stránek bezpecnecesty.cz dávat tipy na místa, kde řidiči často nedodržují stanovené rychlostní limity. Letošní Speed Marathon se uskuteční v průběhu dubna,“ informovala preventistka krajského policejního ředitelství Renata Štěpánková.