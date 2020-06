Klienti opouští ústavy sociální péče a stěhují se do domůa bytů. Stejný trend je nyní k vidění v Bystrém u Poličky a Rychmburku na Chrudimsku. Zámek a hrad se tak znovu stanou kulturními památkami, kam budou jezdit turisté.

V Bystrém nyní sídlí už jen zázemí Domova na zámku. Poslední klienti opustili historický objekt letos v březnu. Vedení domova se přestěhuje do opraveného domu v centru města příští rok. Zámek by mohl v budoucnu sloužit pro ubytování a stravování návštěvníků regionu. Možností je ale více.

„Pro okolní obce by to mělo být středisko společenského života a kultury. Mohly by se tu odehrávat svatby, a to jak uvnitř zámku, tak v parku, mohl by tu vzniknout společenský sál. V současné době jsme vyjednali s vedením města Bystré možnost umístit v uvolněné části zámku po dobu rekonstrukce bysterské polikliniky do roku 2021 místní lékaře,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Expozice o Jasném

Není vyloučené, že na zámku v Bystrém vzniknou i expozice a prohlídkové okruhy. Zámek sice v roce 1978 vyhořel, ale dochovalo se několik zajímavých detailů, které připomínají jeho historii. V úvahu připadá také galerie obrazů rodu Hohenembsů, které se nacházejí v depozitáři muzea v Poličce. „Nabízí se také expozice spojená se jménem režiséra Vojtěcha Jasného. Ten v Bystrém natočil dva proslulé filmy Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje a také zde řadu let žil. Dalším podnětem jsou dílny tvůrců lidových řemesel, kteří by tu mohli pořádat workshopy pro školní mládež i pro veřejnost,“ podotkl Línek.

V Rychmburku už turisté mohou na malý návštěvnický okruh, který je zavede i do expozice v podzemí. Kulturní akce se tu konají ve věži, kde je hudební sál, nebo na prostranství před hradem. „Budeme postupovat po etapách, aby to mohl být hrad přístupný veřejnosti. Počítáme, že to potrvá jeden a půl roku. Původní vybavení na hradě není, ale v depozitáři v okolních muzeích v Luži, Skutči a Pardubicích se nacházejí věci, které pocházejí z Rychmburku,“ řekl vedoucí odboru kultury Pardubického kraje Milan Novák.

Na Rychmburku počítá Pardubický kraj i s využitím sousedního obecního pivovaru.