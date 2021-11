Jedno takové školení se nyní konalo v Domově mládeže Pardubice, kde je přes týden ubytováno téměř sedm set žáků. „Jedná se o největší domov mládeže, který jako kraj máme, a proto byla volba na pořádání cvičení jasná,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Školitelé si pro zaměstnance připravili teoretickou i praktickou část. Účastníci školení se tak například dozvěděli, že mohou jako ochranný prostředek efektivně využít židli nebo batoh a co o útočníkovi prozradí způsob, jakým drží zbraň.

„Simulovali jsme dva typy útoků, a to střelnou zbraní a nožem. S nožem se totiž mohou setkat poměrně často. Účastníci si vyzkoušejí, jak to může vypadat v reálné situaci, tomu se snažíme přiblížit,“ řekl vedoucí cvičení Petr Šramatý.

Útoky v českých školách



V říjnu 2021 řeší policie útok v základní škole škole na Příbramsku. Školák nožem zranil své spolužáky. Čtrnáctiletý chlapec měl podle prvních zpráv zranit dva spolužáky nožem. Policie momentálně nemůže s ohlede na nízký věk účastníků sdělovat detaily.



Nejtragičtější útok ve škole se v České republice stal v roce 2014. Do jedné ze středních škol ve Žďáru na Sázavou vtrhla šestadvacetiletá žena z Ostravska a pobodala několik studentů. Šestnáctiletý mladík zemřel, další dva studenti byli zranění, pobodaný byl i zasahující policista. Podle Policie žena neměla na školu žádnou vazbu.

V budově se tak ozvaly opravdové výstřely a objevil se útočník se zbraní. Tento cvičný útok po pár minutách skončil s hvizdem píšťalky hlavního instruktora.

V Pardubickém kraji probíhají školení, které mají naučit pedagogy, jak se zachovat v krizových situacích. Zaměstnanci například trénují co dělat, když se ve škole objeví střelec nebo útočník s nožem.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Děti nejsou nikdy přítomni. Projekt je zaměřený zejména na pedagogické pracovníky nebo provozní zaměstnance. Cvičení instruktoři cílí na školení personálu, protože zaměstnanci nesou odpovědnost a měli by si umět poradit. „Nejde jen o útok ozbrojeného útočníka, ale může to být jakákoliv jiná mimořádní situace, kdy je dobré, aby znali sebezáchovné procesy a postupy. Jak se zachovat, protože to zachraňuje životy,“ popsal smysl školení Šramatý.

Podobné školení se tu konalo poprvé. „Myslím si, že je to dobrá zkušenost, takhle s tím nácvikem. Je potřeba si tyhle situace vyzkoušet. Nikdy nevíme, jak člověk zareaguje,“ řekla ředitelka Domova mládeže Alena Krabcová.

Instruktoři nyní zamíří i na další školy a zařízení v Pardubickém kraji. Do konce října se uskuteční cvičení v SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi a na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě. Kraj také oslovuje základní školy s nabídkou na uspořádání podobného cvičení i na tomto typu škol.

„Všichni si přejeme, abychom žádnou z těchto situací nezažili. Je však dobrá znát alespoň základní principy chování,“ dodal k projektu Pardubického kraje Kozel.