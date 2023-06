/FOTO/ Obyvatelé městského bytového domu na kraji sídliště Větrník jsou naštvaní a zároveň zažívají strach. Přemnožení potkani už ztratili ostych před lidmi a drze se za bílého dne procházejí v jejich blízkosti. Došlo už i k napadení dvou psů a tudíž panuje obava o děti hrající si venku u bytovky. Radnice ale podle obyvatel problém neřeší.

Pořízení galerie snímků trvalo jen chvíli. Hlodavci se člověka vůbec nebojí. | Foto: Milan Hudek

"Jsme bezradní a město situaci neřeší," shodují se nájemníci. Někteří už se rozhodli nakoupit jed na velké hlodavce z vlastních peněz a začít s nimi bojovat. Ovšem partyzánské pohazování otrávených granulí může skončit špatně.

Proč město palčivý problém neřeší? Jak Deník zjistil, opak je pravdou a radnice právě vyhlásila potkanům válku.

"Já z nich mám opravdu strach, a to jsem chlap. Když jdu s odpadky před dům, beru si s sebou radši psa, ale i na toho mi nedávno potkan zaútočil. Oni se vůbec nebojí, nejhorší je to v podvečer kolem šesté hodiny. To si promenádují mezi auty, lezou ven z kanálů. Jedné sousedce vnikli do auta a překousali kabely. To už opravdu je problém," řekl Pavel, jeden ze čtyř oslovených obyvatel bytovky se dvěma vchody.

S obavami pouští ven za kamarády i malého synka, protože právě děti mohou být ohroženy nejen případným útokem potkana, ale i ošklivými nemocemi, které tito hlodavci přenášejí.

Problém už trvá dlouho:

Obyvatelé domu mají nájemní byty od města, a tak se bojí veřejně proti němu vystupovat. "Mám smlouvu na dobu určitou, tak mne nejmenujte," požádala žena pod podmínkou anonymity. "Malého buldočka mojí kamarádky také potkan napadl. Včera si u domu hrály děti a pod mřížkou kanálu ty krysy v klidu pobíhaly. Propadá se dlažba i asfalt, porušené jsou kanály. Mám opravdu obavy, aby tu nevypukla žloutenka nebo jiná epidemie, pak by asi teprve město konalo," řekla Deníku.

Oslovení lidé shodně poukazují na jednu spoluobyvatelku, která potkany podle nich záměrně krmí. "Pohazuje venku rohlíky a chleba, děti tam sypou zbytky brambůrek. Potkani mají tudíž o jídlo postaráno," shodují se, ale konkrétní osobu jmenovat nechtějí z obavy, že se jim začne mstít. "Ona je celá ta rodina problematická," shodují se.

Paní Jana už se smířila s tím, že její sklep, který má tendenci k plesnivění, je od podzimu plný polních myší, které prolezou každou škvírou. "Nacházím je živé, mrtvé, prostor páchne, a tak ho neustále vyklízím a čistím. Ráda bych vyvětrala pořádně, ale nechci riskovat, že se mi tam zabydlí i potkani. To bych nesnesla," otřásla se odporem.

Milan Hudek nafotil hlodavce na žádost obyvatel bytovky, kteří chtěli mít důkazní fotodokumentaci pro město a případně i pro média. "Já to tam znám, bydlím nedaleko. Je to tam plné potkaních nor, všude to běhá beze strachu z lidí. Sérii snímků jsem pořídil za necelou hodinku," uvedl Milan Hudek.

Krysy jsou menší a obecně štíhlejší než potkani, kteří bývají mohutnější. Krysa má velké, špičaté uši a hlavu ve tvaru trojúhelníku, potkan má plochou hlavu s kulatými ušima. Krysí tělo je dlouhé přibližně 15 - 23 cm, její ocas měří 18 - 25 cm. Naopak potkani jsou dlouzí 16 - 27 cm a jejich ocas má délku jen 13 – 20 cm. Potkani mají tedy na rozdíl od krys tělo kratší než ocas. Jejich ocas je také mohutnější.

(Zdroj: priroda.cz)

"Ofenziva" začne už v červenci, a to i s dalšími spojenci. Za rozhodnutím věc radikálně řešit stojí nejen tristní situace s potkany na Větrníku, ale skutečnost, že hlodavci "žerou" i městský rozpočet. "Ano, dá se to tak říci. Za deratizace jsme letos utratili hodně peněz. Bylo to hlavně v Hradištní ulici, odkud se očividně problém přesunul o kus dál. Ale nejen to - mimořádně bylo nutné deratizovat Širokou ulici nebo V Tejnecku," potvrdil starosta města František Pilný.

Potkani sídlí v horkovodním potrubí a v kanalizaci. "Proto je třeba postupovat společně, a to i s Elektrárnou Opatovice a Vodárenskou společností. Je třeba, aby se zapojila i okolní sdružení vlastníků bytových jednotek, která obdrží dopis s instrukcemi. Zahájíme i kampaň Nekrmte potkany!, protože právě odpadky, které lidé vynášejí do popelnic a mnohdy je vysypou vedle, zvyšují přemnožení hlodavců," uvedl starosta.

Na informaci, že některé umělohmotné popelnice mohou už být prokousané a tudíž zlehka přístupné, zareagoval s tím, že nádoby budou technickými službami zkontrolovány.