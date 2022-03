Smrčina v západní části zmizela, proto by se mohl přírodní rezervací stát celý les. "Už jsme to doporučili krajskému úřadu v rámci připomínek plánu péče," dodal Schwarz.

Habrov je od víkendu bohatší o sto padesát stromů. Místo zde našly letní a zimní duby, buky, ale i ptačí třešně. Mladé stromy jsou ochráněny proti okusu a jsou pod odborným dohledem lesníka. V plánu jsou ještě javor, lípa nebo tis, ale ty se s označením certifikace sehnat dosud nepodařilo.

Habrov měl být vyhlášen první přírodní rezervací v Pardubickém kraji již roku 1923, ale nakonec ho předběhl les Polom v Železných horách. Potom trvalo dlouhých 25 let, než se ochránci přírody dočkali.

Oblast s rozlohou přesahující dvacet hektarů spravuje odbor ochrany přírody Pardubického kraje. "Je tam krásně zvlášť na jaře, když všechno zazelená a rozkvete. Moc ráda se rezervací procházím," řekla Chrudimačka Jana, která se do Habrova dopravuje vlakem do Tuněchod, odkud už je do přírodní rezervace kousek.

Chráněné území je domovem pro vzácná teplomilná rostlinná společenstva, ale žijí v něm i různé druhy živočichů. V jižní části rezervace se nachází památkově chráněné pravěké hradiště z konce neolitického období. Součástí Habrova jsou také tři ovocné sady.