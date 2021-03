Dvojice chrudimských bezdomovců byla zajištěna díky spolupráci městských policií obou sousedních měst.

"Kolegové věděli, že je sháníme. Když jsem dostal zprávu o tom, že byli nalezeni, kontaktoval jsem hygienickou stanici. Ta poslala na místo převozní sanitu a pardubičtí strážníci zatím hlídali garáž, aby bezdomovci neutekli," řekl vrchní strážník Městské policie v Chrudimi Lukáš Dvořák.

Převoz se uskutečnil za asistence strážníků obou měst, kteří sanitu doprovázeli vždy k hranici nebo od hranice okresu.

"Tuto dvojici bezdomovců už kolegové v té garáži kontrolovali 2. března," potvrdil mluvčí Městské policie v Pardubicích Jiří Sejkora.

Z toho vyplývá, že nákaza covid-19 pendlovala prostřednictvím linkových autobusů mezi Chrudimí a Pardubicemi zřejmě i několikrát, protože oba bezdomovci byli spatřeni na chrudimském nádraží ve čtvrtek a potom zase odjížděli do sousedního města.

Jak potvrdil ředitel společnosti SOPRE CR Petr Čápek, nyní už se dvojice nachází ve stanu Českého červeného kříže na zahradě ubytovny.

"Zabezpečíme jim stravu. Co se týče jejich zdravotního stavu, jsou bezpříznakoví. Pokud by se jim přitížilo, zavolali bychom sanitku," uvedl Čápek. Takové případy šíření nákazy se podle jeho slov mohou opakovat a je proto nutné, aby společnost myslela i na lidi z této sociální oblasti. "Očkování je opravdu na místě," zdůraznil.

Je možné, aby byli hledaní bezdomovci tak bezohlední vůči ostatním?

"Vypadá to, že ani o pozitivním výsledku testu nevěděli, nemají totiž mobilní telefon, a tudíž nemohli dostat zprávu. Potvrzení o karanténě také neměli podepsané, učinili to až poté, co byli umístěni ve stanu," řekl chrudimský vrchní strážník Lukáš Dvořák.

Izolace muže a ženy ve stanu bude trvat do 15. března.