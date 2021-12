Plastiky by měly stát v ulicích a připoutat pozornost kolemjdoucích lidí. Město proto oslovilo výtvarníky, aby se přihlásili do veřejné soutěže. Porota, která měla určit pořadí, ale vítěze nevybrala. „Byla udělena dvě druhá místa, zbytek posuzovaných návrhů skončil bez pořadí,“ oznámil chrudimský starosta František Pilný.

Téma loutek a loutkářství je jednou z marketingových priorit města. Malé plastiky budou instalovány na různých místech a mají je zatraktivnit pro turistický ruch.

Výtvarníci si ještě před samotnou prací mohli prohlédnout vzor a získat inspiraci v Muzeu loutkářských kultur. Jde o loutku Kašpárka, jehož ztvárnění bylo pro soutěžící povinné. „Ano, určitý zájem jsme zaznamenali,“ potvrdil mluvčí muzea Břetislav Oliva. Druhé přihlášené dílo žádné téma nemělo a vše bylo ponecháno na fantazii autora.

Plastiky loutek by měly mít souvislost s některou z chrudimských turistických atrakcí. Přímo se tedy nabízí plastika mnicha před Muzeem barokních soch, které vzniklo v místě bývalého kapucínského kláštera. Významných budov je ale ve městě hodně, třeba bývalý hostinec U Jelena, na jehož fasádě je jelení hlava se dvěma těly jako symbol rozhádaných bratrů, majitelů domu. Loutka před budovou školy by mohla mít podobu učitele a v ulici, kde podle pověsti strašilo, by se mohla objevit tomu odpovídající plastika. „Loutky mají být očíslované, aby si lidé podle mapy s čísly získané v informačním centru mohli udělat procházku po Chrudimi,“ vysvětlil představu starosta Pilný.

Návrhy plastik ani jména výtvarníků zatím město nezveřejnilo. „Autoři musí být nejprve o výsledcích soutěže informováni,“ řekla mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Každopádně není soutěž v rámci projektu Za loutkami do Chrudimě poslední. Město vždy vypíše určité téma, na které budou výtvarníci reagovat. Postavičky by měly být hravé, veselé, mohly by se časem objevit i v objektech živnostníků a u soukromých domů. „Musí mít delší životnost a důležitý je výběr materiálu. Výtvory z rezavějícího plechu, od kterého by se děti ušpinily, jsou nevhodné,“ zdůraznil starosta, který zasedl v pětičlenné výběrové komisi. Předsedal jí Kurt Gebauer, významný sochař a výjimečný tvůrce ve veřejném prostoru, jehož díla jsou ozdobou mnoha měst a galerií.

Chrudim a loutky už kromě muzea v Mydlářovském domě ve městě připomíná socha Loutkáře. Znázorňuje postavu Matěje Kopeckého a stojí před Divadlem Karla Pippicha. Jejím autorem je akademický sochař Zdeněk Němeček. Plastika je opatřena pamětní deskou s nápisem: Českým loutkářům, kteří v době národního obrození šířili mezi lidem lásku k českému jazyku.

Pomník byl odhalen v roce 1976 ke 25.výročí Loutkářské Chrudimi.