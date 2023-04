/FOTO, VIDEO/ Na jedné straně vidina nové kanalizace a silnice, na druhé zase komplikace spojené se stavbou. To nyní prožívají obyvatelé v Kočím na Chrudimsku. Tam se totiž od úterý někteří nedostanou autem ke svému domu. Jedná se navíc o silnici I. třídy, hlavní spojnici Chrudimi s Vysokým Mýtem. Tranzit těžké nákladní dopravy nyní musí jinudy, což zatěžuje tisíce obyvatel Chrasti, Rosic či Zaječic na objízdné trase.

Video Kočí uzavírka | Video: Marek Nečina

Hned po Velikonocích byl na Chrudimsku kvůli budování kanalizace a následné obnově živičného povrchu uzavřený úsek státní silnice I/17 v obci Kočí. Křižovatka s odbočkou na Topol je tady částečně průjezdná pouze ve směru Chrudim – Topol. Opravy mají trvat do 26. července.

„Já třeba vůbec nevím, jak budu navážet materiál,“ říká řemeslník, který byl najatý na opravu domu stojícího podél uzavřené vozovky.

Objížďka pro osobní automobily vede po trase Hrochův Týnec - Nabočany - Kočí – Chrudim, zatímco nákladní doprava je odkloněna přes Hrochův Týnec - Chrast - Orel a dále na obchvat Chrudimi.

Z toho nejsou například nadšeni lidé v blízkých Přestavlkách. Tedy v jedné z obcí, přes které vede objízdná trasa pro těžkou nákladní dopravu.

„Koukám, že tamhle je značka, právě jsem si jí všimla. No a podívejte, kudy už ta auta jezdí,“ ukazuje ke stopám pneumatik místní obyvatelka Hana Jirsáková. Vzorek pneumatiky tady jen těsně míjí okraj chodníku v ostré zatáčce. „Takže tudy zase vede objížďka? No, co se dá dělat,“ konstatuje žena odevzdaně.

Celkové náklady rekonstrukce dosáhnou bezmála 24 milionů korun a podělí se o ně dvojice investorů. Tím významnějším je ŘSD, které má na akci vyčleněno asi 18,6 milionu, zatímco samotná obec Kočí vynaloží 5,3 milionu korun.

Zvýšený provoz se týká i Rosic, už beztak dopravně problematické Chrasti, Zaječic a Orle, přes které objížďka pokračuje až k obchvatu Chrudimi. Osobní auta jedou objížďkou kratší, přes Nabočany a vedlejší silnicí v Kočím se vrátí zpět na I/17.

Uzavírka postihla i vlastníky domů v samotném Kočím, přiléhajících k uzavřenému úseku. Ti se teď většinou ke svým nemovitostem dostanou jenom pěšky. „Život nám to komplikuje, ale my se na kanalizaci těšíme, protože nebudeme muset vyvážet jímky. Auto budu nechávat vedle v uličce, mám ho tam vlastně už teď,“ ukazuje reportérovi Deníku Marie Macejková, jejíž dům stojí hned vedle opravované silnice.

Mapa objížďky:

Mapa objížďkyZdroj: Pardubický kraj

Starosta obce Marcel Havránek doplňuje, že úsek staveniště se bude posouvat postupně, takže by měla být možnost případné domluvy se stavbaři. „Jakmile firma dokončí štěrkové vrstvy a zabezpečí průjezd, tak by se lidé na požádání mohli dostat ke svému domu i autem. Jelikož se budou rozebírat i chodníky a obrubníky, tak asi nepřipadá v úvahu zajíždění až do domovních dvorů,“ uvádí starosta, který doporučuje se předem domlouvat se stavbaři. „Pokud si někdo bude potřebovat přivézt nějaký skutečně těžký a objemný materiál, například uhlí, dřevo, nábytek, lednici a podobně, tak to snad půjde.“

Omezení spojené s uzavírkou se bude týkat také autobusových zastávek v obci. Obě místní zastávky budou přesunuty na silnici III/3584 poblíž obchodu se smíšeným zbožím.

Zdroj: Marek Nečina