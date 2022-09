V bývalém sídle chrudimské policie mohou vzniknout byty pro lékaře a sestry

Pokud budou ministerstvo financí a česká vláda k Chrudimi vstřícné, mohlo by město dostat bezúplatným převodem budovu bývalého okresního ředitelství policie. V současné době v objektu žijí ukrajinští váleční uprchlíci, a to v kancelářích a výslechových místnostech se společnými sociálkami. Dům v centru města na Všehrdově náměstí má velký potenciál: po převodu by si mohlo město polepšit o byty, které potřebuje pro nové lékaře a sestry Chrudimské nemocnice.

Nynější ubytovna pro ukrajinské uprchlíky se nachází v samém centru města. | Foto: Město Chrudim