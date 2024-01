Ještě zajímavější jsou vězeňské cely, do kterých byli lidé umisťováni na 48 hodin. K tomuto úkonu nebyl nutný souhlas státního zástupce, tento krok ostatně trvá dodnes. Zadržení by mohli vyprávět o velkém osamění v pochmurném prostředí cel, ve kterých jsou dřevěné pryčny, umyvadlo, záchod a stůl s dvěma stoličkami. Jedna místnost je dokonce po celé šířce opatřena mřížemi - zřejmě sloužila pro izolaci agresivních zadržených anebo mohla být určena pro setkání s právním zástupcem. Každopádně v celách vládne i po dlouhé době negativní energie.

„Je to unikátní nález, který budou zkoumat památkáři,“ potvrdil chrudimský starosta František Pilný (ANO).

Poprava traviče vlastních dětí v Chrudimi … Na dvoře krajského soudu chrudimského popraven byl muž, jehož zločiny vymykají se svou příšerností z rámce všech hrůzných kronik, které jsme kdy slyšeli a čítali. Nevedl zde ruku vrahovu chtíč po penězích … mnohem strašlivější je provinění, které lpí na Františku Novotném, 35letém rolníku v Komárově, rodilém ve Chvojenci. Zde bezpříkladný vyvrhel člověčenstva páchal skutky, které v sebe nepřístupnější dojmům duši vzbuditi musí hluboké rozrušení a naplniti každé cítící srdce trpkostí spravedlivou. Zde vlastní otec s chladnou rozvahou a s klidnou myslí otravoval malé své dítky, útlá robátka, která mu byla protivná tím, co jiného otce plní blahem a štěstím — svými drobnými hlásky, pláčem i úsměvem — vším, co život děcka provází a označuje! …Zdroj: Národní politika, roč. 17, č. 57. s. 7

Vydáno: 26. 02. 1899

Nalezená šibenice nevypadá jako ty, které jsou běžně k vidění na historických snímcích nebo ve filmech, tedy ve tvaru trojúhelníku ve vrchní části. Odsouzencům na ní nebyl zlámán vaz, ale uškrtili se. Mistr popravčí však mohl smrt hodně urychlit. Svědčí o tom popis popravy, kterou v únoru roku 1899 pražský kat Leopold Wohlschläger vykonal v Chrudimi na vrahu malých dětí Františku Novotném.

„Popravčí Wohlschläger postavil Novotného ke sloupu, pomocník Franzl zavěsil hák na svěrací kazajku, na to mistr společně s Dreslerem svázal nohy a dolejší konec dlouhého lana zavěsil mezi ně, pak rozhalil mu prsa, roztrhl košili a zavěsil na hrdlo oprátku. Na tiché znamení popravčího Dresler vzal odsouzence do náručí, zvedl ho do výše a druhý pomocník jal se táhnouti za lano hořejší. Popravčí pověsil hořejší konec oprátky na hák, pomocníci pak vší silou táhli tělo dolů. Výraz tváře Novotného pojednou ztuhnul, oko se zavřelo a rty po několikerém zaškubnutí přestaly se pohybovati. Mistr popravčí naklonil silně hlavu na stranu přitisknuv na líce dlaně. Několik málo vteřin trvala práce katova. Popravčí oznámil zvučným hlasem, že své dílo vykonal,“ napsal neznámý autor do listu Národní politika.

S objevenou šibenicí bude zacházeno jako s historickým unikátem. To však nelze říci o prastarých celách. Vedení města chce prostory plně využít tak, aby sloužily k současným potřebám a nikoli k muzejním účelům. „V plánu je v první řadě přestěhovat městskou policii z náměstí, kde působí v nevyhovujících prostorech. Třeba služební zbraně nelze s ohledem na počet našich strážníků ukládat do trezoru, ale musí k tomu sloužit trezorová místnost,“ dal za příklad starosta Pilný.

Dlouhá chodba a cely s mřížemi. Tak vypadaly cely předběžného zadržení.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Rekonstrukce prostor v bývalém sídle Policie ČR pro využití městské policie bude stát 18,5 milionu korun a hotovo má být do léta. Už nyní jsou vyměněna okna, místnosti včetně elektrických a informačních rozvodů je třeba kompletně zrekonstruovat. Cenově náročné vytápění plynem nahradí teplo z opatovické elektrárny.

Nová služebna městské policie v Hradební ulici bude připomínat svým vzhledem éru první republiky:

Příchozího v první řadě upoutají staré původní schody, které zde zřejmě zůstanou. Objekt postavený v roce 1850 tak nebude plně bezbariérový. „Dole bude mít městská policie recepci s ohlašovnou, a to bezbariérovou, takže návštěvníci nahoru chodit nebudou. Vrchní patra poslouží jako kanceláře,“ vysvětlil starosta.

Danajský dar?

Město Chrudim převzalo od Policie ČR majetek bezúplatně, ale jisté je, že rekonstrukce objektu bude dlouhodobá a finančně velmi náročná. V minulosti starosta Chrudimi sám prohlásil, že jde možná o danajský dar, ale i přesto by byla škoda, kdyby město nabídky nevyužilo.

Původně se měli strážníci stěhovat jinam:

Stěhování strážníků bude muset počkat

Převzetí budovy, kterou policisté opustili po výstavbě nového sídla v roce 2020, kritizovali kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci i někteří opoziční zastupitelé. „Odhaduji, že to bude 700 milionů korun, to znamená velké sousto pro Chrudim,“ řekl Roman Málek z Koalice pro Chrudim.

Každopádně tolik peněz Chrudim vynaložit nemůže, a to ani za pomoci úvěru, protože nejvíce peněz nyní míří do rekonstrukce sportovní haly. Proto je jisté, že náročná investice přejde do příštího volebního období. „V budoucnu by se do objektu mohly přestěhovat všechny spolky, které sídlí v Městském parku. Místa budou mít v nových prostorech dost,“ dodal starosta.