V Chrasti kvůli "černým duším" roste kriminalita. Město řeší obchod s chudobou

Proti obchodu s chudobou se rozhodli bojovat v Chrasti na Chrudimsku. Problém, o kterém se obecně příliš nemluví, by podle starosty Vojtěcha Krňanského časem mohl narůst do obřích rozměrů. "Už teď je to neúnosné a my jsme připraveni zasáhnout. První krok už jsme udělali," řekl starosta.

Chudoba. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Galerie 6 fotografií › Ve městě žijí desítky lidí různého věku, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Ten platí jinde, většinou na adresách městských nebo obecních úřadů. Státní příspěvky na bydlení putují do kapsy obchodníků s chudobou, kteří poskytují ubytování v otřesných podmínkách, často i ve sklepech. Jejich "podnikání" je lukrativní, a tak se může každá prodávaná nemovitost stát azylem pro chudé a zároveň zlatou žílou pro "pana domácího". "Těžko se mi kouká na to, jak stát podporuje tyto praktiky příspěvků na bydlení, aniž by prověřoval, kde ti lidé žijí. Nikdo z obyvatel podobných nemovitostí nemá ve městě trvalé bydliště, neplatí popelnice ani za psy. Nemají ani žádný vztah k tomuto místu a jsou mnohdy zdrojem kriminality," komentoval Krňanský současný neutěšený stav. Zastupitelstvu Chrasti se povedlo učinit plánované realitní transakci čáru přes rozpočet. Jednohlasně schválilo koupi vily v Tylově ulici za 3, 6 milionu korun, ve které vznikne za využití dotace šest sociálních bytů. "Pokud bychom to neučinili, vzniklo by v této nemovitosti 13 jednotek na obchod s chudobou a v nemovitosti by bydlelo více než 40 obětí tohoto ohavného podnikání," zdůraznil starosta. Speed Marathon je tu. Víme, kde bude v pátek policie měřit na Chrudimsku Za koupi vily dostávají zastupitelé od chrasteckých obyvatel palec nahoru. "A ještě by měli přitvrdit. Problém je velký, člověk aby se bál chodit ven," řekla Deníku důchodkyně Věra. Nepořádek, hluk, rvačky. To vše se v ulicích města děje. Nelze to přisuzovat příslušníkům jednoho národa - v otřesných bytových a často i sklepních prostorách žijí Češi, Slováci, Ukrajinci a Romové. Většina z nich podle starosty nepracuje a kriminalita roste. V třítisícové Chrasti jich žijí desítky. Za bydlení například v bytě 2+1 platí měsíčně 17 tisíc korun a energie k tomu. Z kolotoče chudoby se podaří vystoupit jen málokomu. Zastupitelstvo města se napříč politickým spektrem shodlo na tom, že je třeba v boji proti obchodu s chudobou dál pokračovat, aktivně se do problému zapojit, a to s využitím stavebního úřadu a sociálního odboru.

