Oba kandidáti na chrudimského starostu - Pilný a Nunvář - se shodují na tom, že podepsání smlouvy mezi městem s vlastníkem hotelu o pronájmu parkoviště na padesát let nebyl dobrý krok, vždyť nájemce platí pouhou tisícikorunu měsíčně. Ale zatímco Nunvář trvá na vypovězení smlouvy a vybudování podzemního parkoviště, Pilný by se v rámci rychlého zprovoznění hotelu smířil s parkovištěm povrchovým.

"Raději to než stávající stav, který může trvat další roky. Zkrátka preferuji rychlé řešení," řekl starosta.

Firma Homa Holding, která hotel vlastnila, přislíbila původně postavit na pronajatých městských pozemcích u hotelu podzemní i nadzemní parkoviště. Nesloužila by jen hostům, ale i veřejnosti, protože problém s parkováním je v lokalitě u chrudimského Masarykova náměstí značný. Plány byly veliké, a to včetně rozšíření levého křídla, kongresového sálu nebo wellness zónu. Unijní dotace tomu jen nahrávala, ale poté modernizaci objektu přerušilo policejní vyšetřování osmi fyzických osob a tří společností s tím, že se coby organizovaná skupina snažily získat asi devět milionů korun pro sebe.

Zoufalství řidičů v Chrudimi musí podle čtenářů Deníku vyřešit parkovací domy

Firmu Homa Holding poté převzala společnost Bazcom, ale ta se už nemohla spolehnout na evropské dotace, a tak trvala pouze na pozemním parkovišti. Zástupci města to však odmítli a už je to téměř deset let, co staveniště osiřelo, hotel chátrá a pozemek zarůstá plevelem.

Změna ve vedení

To už je velký problém, a tak letos na jaře začalo vedení města vážně uvažovat nad tím, že celý hotel koupí a jeho rekonstrukci tak urychlí. Ale v červnu přišla zpráva o tom, že jeho plány jdou vniveč, protože polovinu objektu firma Bazcom prodala developerské společnosti BlackBird Real Estate (BBRE). "Dozvěděli jsme se o možnosti koupit hotel Bohemia, což jsme vyhodnotili jako zajímavou příležitost. Samozřejmě víme také o problémech, které rekonstrukci hotelu doprovázejí. Nyní se začneme intenzivněji věnovat analýze příčin, jež vedly k současnému stavu, a začneme připravovat projekt dokončení rekonstrukce, na němž se, doufejme, shodneme se zástupci města," řekl tehdy generální ředitel BBRE Jan Kotaška.

Firma před několika dny Kotašku odvolala, což Deníku potvrdil její mediální zástupce Jaroslav Martínek. "Manažerská změna ve společnosti BBRE nemá bezprostřední dopad na její strategii, a to včetně projektu hotelu Bohemia v Chrudimi. Pokud by došlo v záměru ke změně, tak o tom budeme informovat," uvedl Martínek.

Pro a proti

Starosta města František Pilný získal v úterý o hotelu Bohemia další informace. "Podle mých informací firma BBRE chce navázat tam, kde Homa Holding skončil. Co se týče její investice, má už spočítanou návratnost, která je dlouhodobá, ale reálná. Ovšem nepočítá s podzemním parkovištěm, a to i s ohledem na současné ceny energií a stavebních prací," řekl starosta.

Pirátský místostarosta Aleš Nunvář si myslí, že vylít plochu před hotelem asfaltem by byla zásadní chyba, která by ovlivnila městský urbanismus i samotné občany. "Majitelé si myslí, že změníme názor a budeme s pozemním parkovištěm souhlasit. Mne mrzí, že nás zastupitelé nepodpořili v návrhu vypovědět smlouvu. Majitelé objektu prostě čekají, až město ustoupí," uvedl Nunvář.

Chrudimský hotel Bohemia má nového spolumajitele. Chce dotáhnout rekonstrukci

Pro podzemní parkoviště je i opoziční SNK Evropští demokraté, v jejíž kandidátce je jedničkou Šárka Trunečková. "Jsme i nadále pro vybudování podzemního parkování u hotelu Bohemia tak, jak je připraven projekt a zároveň vydané stavební povolení. Nepřáli bychom si, aby se místo okolo hotelu změnilo na asfaltovou plochu se zaparkovanými auty. Podzemní parkoviště by mělo sloužit jak pro potřeby hotelu, tak i částečně pro obyvatele města," řekla Trunečková.

O podzemním parkovišti hovoří i další kandidát na starostu města Erik Jahnický, který je lídrem STAN a TOP 09. "Hotel Bohemia je již od roku 2013 rozestavěný a jeho rozryté prostranství nedělá dobrou reklamu našemu městu. S tímto parkovacím prostorem tedy souvisí obnovení jednání s vlastníky hotelu a dořešení celé situace kolem hotelu," sdělil.

Je jasné, že hotel Bohemia v Chrudimi je silným volebním tématem, takže o něm hovoří kandidáti do zastupitelstva napříč celým spektrem. Jisté ale je, že pokud spolumajitelé hotelu nebudou uvažovat o případném prodeji, město jen těžko najde páky na to je přesvědčit. Smlouva o pronájmu pozemku byla sepsána na neuvěřitelných padesát let a je zřejmé, že je pro město nevýhodná.