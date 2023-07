V Chrudimi hasiči zachránili slepého jezevčíka, který se propadl do úzké šachty

/FOTO/ Do úzké staré šachty v trávníku o rozměrech 20 x 20 centimetrů, do které by se vešel akorát tak jezevčík, spadl jezevčík. Starý slepý pes. A propadl se metr a půl hluboko. Pomohli hasiči, krumpáči a lopatami díru zvětšili tak, aby se k nešťastníkovi dostali. Podívejte se ve fotkách.

Záchrana jezevčíka | Foto: HZS PK