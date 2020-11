Centrum duševního zdraví Chrudim spustilo na adrese Městský park 828 svou činnost v pondělí a nabízí lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie, bipolární porucha či deprese, podporu v oblasti zdraví i dalších oblastech každodenního života.

„Pracujeme v přirozeném prostředí klientů a jdeme za nimi tam, kam potřebují. To znamená, že za nimi zajíždíme přímo domů, nebo do psychiatrických nemocnic v případě hospitalizace, anebo se s nimi setkáme například v kavárně či parku. S otevřením chrudimského centra se bude moci do terénu přenést i péče zdravotní,“ říká vedoucí Věra Pinkasová.