Ve městě, které je už nyní na bydlení drahé, začínají dál růst ceny bytů. Za obrovskou poptávkou stojí expanze zdejšího vojenského výsadkového praporu, který nabírá stovky nových vojáků a mění se na elitní pluk.

„Zájem hlavně o nájemní bydlení je teď skutečně značný. Kolikrát se nové nabídky ani nestačí dostat na internet a už jsou zarezervované. Je to skutečně fičák. Volají nám i nově přicházející vojáci třeba z Olomouce, aby si tu zajistili bydlení,“ řekla realitní makléřka Hana Valentová z realitní kanceláře Qara.

Nové byty se přitom v Chrudimi téměř nestaví. Radnice se do nich nehrne a spoléhá se na soukromé developery. Hrozí, že kvůli začínajícímu růstu cen se v Chrudimi stane nájemní bydlení pro starousedlíky finančně nedostupné. Vojáci jsou pro majitele bytů nejlepšími zákazníky.

Třeba firma Linkcity už nyní má rozprodaných 75 z 90 bytů, které přitom teprve začíná stavět u chrudimského parku. Kolaudovat je bude až za rok a půl.

„Zájem o nové byty v druhé části naší výstavby u chrudimského parku je nyní mnohem vyšší než v první, již dokončené etapě,“ poznamenal manažer developera Michal Blažek.

Potvrdil, že řada zájemců si bere i více bytů. Dvou a třípokojové byty s kuchyňským koutem firma prodává za ceny kolem tří milionů korun.

„Mnou si teď ruce ti, kteří ve městě šli do koupě bytu. Je to teď tady nejlepší investice. Zvyšování nájemného cítím už teď, a to ten hlavní boom poptávky přijde, vojáci teprve začínají narukovat. Škoda, se ve městě byty téměř nestaví,“ poznamenala chrudimská makléřka Hana Valentová.

Stejného názoru je i makléř Tomáš Hendrych z realitní kanceláře Remax. „Vojáci jsou pro pronajímatele nejlepší klientelou. Mají peníze, jsou solventní a zpravidla bezproblémoví. Lepší zákazníci, než někdo takzvaně z ulice,“ řekl Hendrych.

Chrudim už nyní je přitom v cenách bydlení vysoko, sousední krajské a čtyřikrát větší Pardubice jsou jen o málo dražší. Průměrné nájemné za metr čtvereční tu vloni dosahovalo 145 korun, v ostatních městech kraje podobné velikosti jen kolem 125 korun. A už ani to neplatí. V současnosti jsou byty velikosti 3+1 pronajímány za minimálně 11 tisíc korun, garsonky od 7 tisíc. A vojáci, kterým může většina Chrudimáků příjmy tiše závidět, volí soukromé bydlení raději než přespávání na vojenské ubytovně.

Nových bytů se však staví málo, radnice upřednostňuje spíš výstavbu rodinných domů. „Snažíme se odblokovat vlastnické problémy s některými pozemky, na kterých by nová zástavba mohla vyrůst. Na těch pár výlučně městských parcelách chceme stavět hlavně sociální byty,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.