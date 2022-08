Snažil jsem se o domluvu s nemocnicí v Chrudimi, ale nepodařilo se. Tak jsem se obrátil na SeneCura SeniorCentrum a s ředitelem Markem Bíškem jsme podepsali dohodu o zřízení babyboxu hned při prvním setkání. Byl velmi vlídný a vstřícný, půjčil mi dokonce ústavní fretku, abych si ji pochoval, málem jsem ji odnesl v laclu svých kalhot, kde se jí zalíbilo.

Takže jste byl s místem spokojený?

Budova, zařízení, zaměstnanci SeneCura SeniorCentra, to vše se mi líbilo a potěšilo mě i umístění schránky v okně rozlučkové místnosti, kde se pozůstalí loučí se svými nebožtíky. Přijde mi to symbolické, že v místě, kde život obvykle končí, také může začínat. Personál SeneCura SeniorCentra zavolá záchranku a děťátko se s malou oklikou dostane přece jen do Chrudimské nemocnice. Doufám, že personál novorozeneckého oddělení se o děťátko postará, jako kdyby se narodilo v nemocnici.

Jak bedýnka funguje? Speciálně pro Chrudim je naléhavá i rychlá zdravotnická pomoc, které by se odložené dítě prakticky ihned v nemocnici dočkalo. Nebo je systém napojený třeba na záchranku?

Ve chvíli, kdy je děťátko vloženo do babyboxu, mnohonásobně jištěná signalizace to ohlásí nejen v místnosti stálé služby SeniorCentra, ale také do počítačů a do mobilů zúčastněných pracovníků. Dostanu samozřejmě zprávu i já a výrobce babyboxů Zdeněk Juřica. Záchranka se o děťátku dozví až telefonicky od pracovníků SeneCura SeniorCentra. Signalizace nejprve telefon prozvoní, pak pošle SMS, že je bedýnka zatížena, dále pošle fotografii interiéru babyboxu, vzápětí ohlásí, že bedýnka byla kontrolovaná a ještě jednou mobil prozvoní. Počítač v místnosti stálé služby ukáže obrázek děťátka taky a navíc ještě promluví lidským hlasem – ohlásí, že babybox je aktivní. Jsem si jist, že k přehlédnutí nemůže dojít.

Kolik dětí v České republice žije díky babyboxům?

První babybox v České republice jsem otevřel 1. června 2005 v pražské klinice GynCentrum. Tenkrát jsem si myslel, že se mi podaří otevřít ještě jeden v Brně a tím skončím. Představoval jsem si, že bude odloženo jedno děťátko v průběhu několika let. V brněnské nemocnici Milosrdných bratří jsem skutečně otevřel v roce 2005 druhý babybox, dodnes do něj bylo odloženo 21 děťátek. V pražském Hloubětíně bylo odloženo 28 děťátek, ale babybox už tam není, protože klinika byla přemístěna. Bedýnku jsme instalovali ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V Praze jsou ještě tři další – na radnici Prahy 2, Prahy 6 a Prahy 8. Za 17 let se mi nakonec podařilo zřídit 83 babyboxů, počítám-li i váš chrudimský. Jejich dvířky vstoupilo do nového, a snad lepšího života celkem 241 děťátek, letos deset.

Stýkáte se s některými?

S některými dětmi se vídám, obrátí-li se na mne náhradní rodiče a nabídnou mi schůzku, často mi posílají fotografie svých adoptivních dětí. Mám maminku ve Frýdku-Místku, která je cukrářkou a každý rok pošle obrovský balík s pěti kilogramy vánočního cukroví. Doufám, že se k ní žádná další nepřidá (úsměv). Před několika dny jsem se sešel s holčičkou, kterou maminka přivezla do Prahy až z Krnova. Obě na mně visely očima a byl jsem jejich vztahem velice dojat. Jedné dívence už bude 13 let, a protože bydlí s rodiči nedaleko ode mne, vídám se s ní častěji. Zná celou historii svého vstupu do života. Při poslední návštěvě mě objala kolem krku a řekla mi: „Já tě mám ráda.“ Koulely se mi slzy po tvářích.

V šanci na život vedou holčičky, nebo kluci?

Holčičky vedou 132:109. Jejich větší počet ale ze statistického pohledu nemá žádný význam.

Babydědek, jak se vám přezdívá, dává dětem jména?

Děti z babyboxů často pojmenovávám já. Jméno dostávají obvykle podle významného mecenáše nebo podle příznivce babyboxů. Někdy ho dostanou podle sestřičky či lékaře, který je vyzvedává z babyboxu. Adoptivní rodiče buď jméno ponechají, nebo je pojmenují podle svého vkusu.

Vím o speciálně vyražených pamětních medailích. Tuto upomínku dostává každý novorozenec z babyboxu?

Podařilo se mi dohodnout s Českou mincovnou z Jablonce, že každé děťátko odložené do babyboxu obdarují novorozeneckým dukátem do kolébky. Každý dukát má svoje číslo. Tahle tradice vznikla v roce 2020.

Nejčastější den odložení dítěte je úterý, kdy bylo nalezeno 45 dětí.



Nejčastější měsíc odložení dítěte je prosinec, kdy bylo nalezeno 29 dětí.



Nejvíc dětí – 22 – bylo odloženo v roce 2011.



Nejvíc dětí – 58 – bylo odloženo v časech od 16. do 19.59 hodin.



Nejvíc dětí – 28 – bylo nalezeno v prvním babyboxu v pražském Hloubětíně.

Stalo se vám, že by se některá matka rozmyslela a chtěla dítě zpět?

Několik maminek se po odložení o děťátko přihlásilo a chtěly je vrátit. Za tu dobu, co provozuji babyboxy, jich bylo asi do pěti a pokud vím, tak jim opatrovnický soud vyhověl.

Jak na ženy v zoufalé situaci vůbec pohlížíte?

Ženy odkládající děťátko jistě nejsou „dcery andělské nesoucí diadém“, ale nekritizuju je, zaplaťpánbůh, že děťátko donesly do babyboxu. Bohužel zůstává mnoho žen, které se nechtěného dítěte zbaví daleko dramatičtěji. Můj přítel profesor Zdeněk Hájek, pražský gynekolog a porodník, říká, že si nikdo nedovedeme představit, co se děje v hlavě ženy kolem porodu.

Chrudim je předposledním okresním městem v Česku, kde babybox chyběl. Další bude instalován kde?

Zbývá mi ještě Tachov, tam už je smlouva uzavřená a otvírat budeme na Mikuláše tohoto roku. Tím moje práce nekončí, mám vyhlídnutou řadu měst a nemocnic, kde bych chtěl ještě babybox zřídit, třeba Čáslav, Šternberk, Jilemnice a další. Kromě toho zbývá vyměnit posledních sedm původních babyboxů za babyboxy nové generace.

Co byste vzkázal ženám, které zvažují vzdát se dítěte?

Na každém babyboxu je informace: „odkládáš-li děťátko, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej 602 305 139“, tedy moje telefonní číslo. Maminku i s děťátkem mohu ubytovat ve dvou azylových domech, které jsme postavili v sídle spolku Babybox, v Praze 10-Hájku.