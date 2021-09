Celý tento týden budou lidé v ulicích města potkávat dobrovolníky v oranžových tričkách, od kterých si mohou koupit knoflík pro štěstí. „Díky vaší podpoře můžeme potom těm, kteří to potřebují, nabídnout zdarma odbornou pomoc psychologa, psychoterapeuta, právníka a sociální pracovnice. Každý si nemůže dovolit za tyto služby zaplatit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.