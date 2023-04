FOTO: V chrudimském domě dětí je rekordní zájem o kroužky

/ROZHOVOR/ Největší zájem je o kroužky keramiky, naopak méně dětí se hlásí k počítačům, říká Lenka Sedláková, která už 12 let řídí Dům dětí a mládeže v Chrudimi. V rozhovoru pro Deník připouští, že by se našly i další obory, která by děti přilákaly. Jenže je málo vedoucích.

Ze schůzky šachového kroužku | Foto: Deník/Marek Nečina