Snížit množství směsného odpadu může dokázat nově otevřená součást chrudimského sběrného dvora, který sídlí v ulici Obce Ležáků na výjezdu z města směrem na Slatiňany. Dosud si do Re-Use centra v areálu chodili lidé pro drobné předměty, hlavně nádobí, knihy nebo hračky. V sousední nové hale je možné uložit nebo si koupit věci, které jsou rozměrnější. Jde například o kočárky, jízdní kola nebo nábytek.

Od hrníčku po skříň. To vše se dá za hubičku sehnat ve sběrném dvoře v Chrudiimi. | Video: Romana Netolická

Klienti sběrného dvora se sami rozhodnou, zda věci, které již nepotřebují, nechají zlikvidovat, anebo zachovají jejich životnost. Už nyní v nově otevřených prostorech jsou například krásná křesla se skleněným stolkem, stůl se židlemi, velmi zachovalé dětské kočárky anebo nábytkové sestavy. To vše se může někomu hodit.

„Bolístkou jinak už zavedeného Re-Use centra byla chybějící možnost odložit tam i větší věci, jako je třeba nábytek. Rozšířením Re-Use centra očekáváme další snížení množství odpadu, a to už jen prostým prodloužením životnosti mnoha věcí. Nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne,“ říká Aleš Nunvář, radní města Chrudim, v jehož gesci je mimo jiné odpadové hospodářství.

"Do této doby jsme platili za odvoz a likvidaci velkých kusů nábytku nemalé peníze. To teď odpadne a my navíc získáme další finanční bonus - peníze získané z prodeje půjdou na bohulibou věc, kterou je útulek," řekl Deníku ředitel společnosti Technické služby Chrudim Martin Netolický.

Sběrný dvůr nabídne bezplatné uložení až 200 kilogramů stavební suti

Už nyní je poptávka Chrudimáků, a to nejen těch sociálně slabších, poměrně velká. "Lidé poptávají nábytek do chaty, do zahradních pergol a podobně. Může k nám zavítat každý zájemce o koupi, ale ukládat věci do Re-Use centra mohou jen ti, kteří mají trvalé bydliště na území města," dodal Netolický s tím, že ne vše je možné v hale ukládat. Výjimkou je elektronika, ale i oblečeni, zvířecí hračky a pelechy.