„Hrozba zdravotních rizik a vývoj nákazy v ČR nám situaci nalinkoval jinak, než jsem si ještě před několika týdny myslel,“ komentuje nutný krok heřmanoměstecký starosta Josef Kozel.

Uspořádat Bartolomějskou pouť a respektovat mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví je naprosto nemožné. V dokumentu jasně stojí, že se zakazují venkovní.akce s účastí přesahující ve stejný čas tisíc osob, Kdo někdy navštívil park Bažantnice o heřmanoměstecké pouti ví, že tento limit by nebylo možné dodržet.

Rozhodnutí rady města s sebou přineslo negativní reakce těch, kteří poukazují na město Chrudim, kde se i přes zákaz Salvátorské pouti na náměstí o nadcházejícím víkendu roztočí pouťové atrakce za obchodním domem Tesco. Za touto akcí ale stojí soukromá iniciativa rodiny Spilkovy, jež si pronajala pozemky od soukromníků a nemusela tudíž žádat město o povolení. Spilkovi mají teď povinnost dodržet limitní počet návštěvníků a dbát na hygienická opatření.

V Heřmanově Městci ale nejsou jen nespokojenci s rozhodnutím rady města. Mnozí lidé chápou, že mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví není možné obejít. Starosta Josef Kozel připomíná ještě jednu skutečnost, a to ohleduplnost k nemocným a seniorům. „U nás v Heřmanově Městci žije velká řada těch, co jsou pro současnou situaci rizikovou skupinou. Že tu jsou v blízkosti areálu dva velké domy pro seniory, že tu máme dva domy s pečovatelskou službou a rozsáhlou terénní pečovatelskou službu v okolí. Zdraví všech kolem nás by mělo být nad všechny priority osobního potěšení,“ zdůrazňuje starosta.