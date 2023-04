„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Česká pošta ruší své pobočky. Víme, které to budou na Chrudimsku

Starosta Chrudimi František Pilný se zlobí, zánik tří poboček ze čtyř nečekal. „S rušením poboček nesouhlasíme, nejde jen o docházkovou vzdálenost, ale i o kapacity jednotlivých poboček. Sídliště U Stadionu má osm tisíc obyvatel, sídliště Na Šancích pět tisíc obyvatel, na poštu v Medlešicích může chodit asi tisíc lidí. Celkem tedy 14 tisíc obyvatel přibude k poště na Resselově náměstí, což zdvojnásobí množství jejích klientů,“ řekl Pilný.

„Ze strany České pošty to považuji za neuvážené a nepromyšlené. Proč jsou pošty v okolních zemích ziskové a Česká pošta ne? Jen v množství poboček to nebude,“ prohlásil chrudimský starosta.

„Už nyní se na poště na náměstí tvoří fronta. Počítám, že v létě budou lidi čekat už od kašny,“ řekla obyvatelka Chrudimi Hana Bláhová.

Rušení poboček České pošty: V Pardubicích jich má zaniknout sedm, víme které

Výrazně se sníží i množství poboček v krajském městě. „Vzhledem k tomu, že je záměrem zrušit 7 ze 13 poboček, což je více než polovina, tak to zcela jistě způsobí diskomfort pro ty, kteří služby pošty využívají. Ze zaslaného seznamu bohužel jasně vyplývá, že zcela bez pobočky pošty zůstanou části Dukla nebo Dubina, což jsou velké a hustě obydlené oblasti,“ řekl mluvčí magistrátu města Pardubic Radim Jelínek.

Lidé z České Třebové přišli o jednu pobočku ze dvou, a to na Parníku, takže si budou muset vyšlápnout až na nádraží anebo využít poštu Partner v obchodě v části města Benátky. „Informaci jsem dostal dnes na datovou schránku a musím říct, že je to pro nás opravdu negativní zpráva. Česká pošta s námi dopředu nejednala,“ řekl v pátek starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Česká pošta ruší své pobočky. Víme, které to budou na Orlickoústecku

V Ústí nad Orlicí má Česká pošta v plánu uzavřít hned tři ze čtyř poboček, a to v Hylvátech, Kerharticích a na sídlišti Štěpnice. Město s tímto krokem zásadně nesouhlasí a chce rozhodnutí České pošty zvrátit. „O zrušení poboček jsme dosud neměli žádné informace a nikdo s námi tento krok nekonzultoval,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

Rušené pobočky České pošty - Přehled počtů rušených poboček České pošty v jednotlivých krajích.Zdroj: ČTK

„Po zveřejnění informace, že pošta chystá uzavírání poboček, jsme očekávali jednu, maximálně dvě na území města Ústí nad Orlicí. Tři pobočky jsou pro nás zcela neakceptovatelné a určitě budeme jako město reagovat. Na druhou stránku nemohu předjímat, jaké bude mít naše zamítavé stanovisko slyšení,“ řekl Hájek.

Vedení města se obává, že zrušení poboček přinese občanům zásadní snížení dostupnosti poštovních služeb a zvýšení docházkové či dojezdové vzdálenosti. „Rušení poboček vyvolá velkou negaci. Hlavní pošta v prostorách Hotelu Uno, která je zde provizorně už od roku 2017, nebude schopná nápor kapacitně zvládnout. Je zde nedostatek parkovacích míst a nedostatečně komfortní je i bezbariérový přístup,“ zdůraznil starosta Hájek.

Česká pošta ruší své pobočky. Víme, které to budou na Svitavsku

Svitavy budou mít od 1. července pouze jedinou poštu, a to v Lánech. „Souhlasím s redukcí služeb, ale musí být dostatečně obhájené, což se nestalo. Mám pocit, že výběr byl stanoven od stolu s kružítkem v ruce. Docházková vzdálenost má být tři kilometry. Ve Svitavách jsou to kilometry čtyři. Takže 99 domácností bylo hozeno přes palubu,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Přečtěte si komentář:

Zrušení pošt odnesou většinou jen senioři. Mladí k přepážkám nechodí

Nikdo podle něho ani neřešil parkování, u lánské pošty zaparkovat je již nyní nadlidský výkon. „Zaměstnanci, senioři se na mě obrací s prosbou o pomoc. Dokud mi někdo logicky nevysvětlí toto rozhodnutí, jsem připraven bojovat. S generálním ředitelem pošty jsme se dohodli, že proběhne v následujících dnech společné setkání všech starostů měst našeho kraje, kde mají být pobočky rušeny,“ dodal Šimek. Starostové chtějí s vedením České pošty debatovat o dalším provozu poboček, jako je provozní doba, posílení počtu pracovníků, aby komfort služeb byl i přes rušení poboček zachován.

Kroky vedení České pošty kritizují i její zaměstnanci. „Logiku v rušení pošt nevidím. Ve městech, kde jsou často fronty, uberou pobočky. A tady na venkově my sedíme dvakrát týdně do šesti večer a nepřijde ani noha,“ poznamenala pracovnice České pošty na Svitavsku, která si přeje zůstat z obavy o zaměstnání v anonymitě.

Pošta je v současné podobě neudržitelná. Problémy se hromadily roky, říká Fiala

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický oslovil dopisem všechny starosty okresních měst v kraji. „Vzhledem k tomu, že počet není nikterak malý, zejména pak v Pardubicích a Chrudimi, a není zcela zřejmé, podle jakých kritérií k výběru došlo, doporučuji svolání společné schůzky se zodpovědnými pracovníky státního podniku Česká pošta. Měly by být dle mého názoru vyjasněny především otázky týkající se provozu zbývajících poboček - jde o posílení stavu a otevření více přepážek, prodloužení otevírací doby a podobně,“ napsal Netolický.

Zatímco někteří lidé chodí na poštu i několikrát týdně, jiní její služby využívají maximálně párkrát za rok. „Balíky posílám přes Zásilkovnu, stejně tak když něco objednávám, využívám jiné kurýrní služby. Pošta patří mezi nejdražší služby,“ řekla Věra Tichá ze Svitav, které rušení pošt ve městě nevadí.