Petr Jirout, provozovatel chrudimské restaurace Růžek na Mlýnu, před dvěma měsíci vytáhl z řeky Chrudimky topící se dvouletou holčičku a zachránil jí život. Rodinný pivovar Bernard jej za tento skutek odměnil Bernardovou cenou, ke které náleželo i pivo na celý rok zdarma. Kdo by si myslel, že si tržbu strčí do kapsy, je na velkém omylu. Jirout totiž k darovanému pivu přikoupil totéž množství a celý výtěžek věnoval sedmnáctiletému Nicholasi Novotnému, který prodělal ischemii míšního konu a nemůže chodit.

„Petru Jiroutovi jsme věnovali Bernardovu cenu, kterou tvoří certifikát a velké zlaté srdce. Pivo, které od nás dostal, odpovídá průměrné spotřebě na rok, což je 130 litrů. Platí to pro všechny české obyvatele včetně dětí a seniorů," vysvětlil mluvčí pivovaru Bernard Radek Tulis.

Do poslední chvíle nebylo jisté, kdo z potřebných peníze obdrží. „O rodině Lubomíra a Moniky Novotných jsem se dozvěděl od našeho společného známého a hned jsem se pro Nicholase rozhodl. Jsem Chrudimák a oni taky, nebylo co řešit,“ řekl Jirout Deníku.

V pondělí Nicholas s rodiči navštívil jeho restauraci, aby společně převzali šek na 14 tisíc korun.

„Darované peníze použijeme na rehabilitace a další náklady s tím spojené, aby se Nicholas postavil na nohy. Snažíme se o to už dlouho a nyní nám to vcelku vychází, syn v současné době podstupuje biologickou léčbu a finance jsou potřeba. Takže moc za celou rodinu děkuji,“ uvedl Nicholasův otec Lubomír Novotný.

Petr Jirout předal Nicholasovi, Lubomírovi a Monice šek na 14 tisíc korun.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Spadl a nemohl hýbat nohama

Nicholas v roce 2005 prodělal ischemii míšního konu v části míchy na úrovni hrudní a bederní páteře. To mu způsobuje potíže s pohybem, zvládne se postavit na nohy, zatím ale není schopen samostatné chůze.

Jirout je díky záchraně lidského života nominován na prestižní Cenu Michala Velíška. Hlasovat pro něj mohou lidé na stránkách nadace-adra.cz.

„Přijel jsem po škole s mamkou domů a bolely mě nohy. Chtělo se mi stále na záchod, ale nešlo mi to. Nakonec jsem na záchodě spadl na kolena a volal o pomoc. V tu chvíli přiběhla mamka, ale to už jsem nemohl hýbat nohama. Vše proběhlo neuvěřitelně rychle. Cestou do nemocnice mě již nic nebolelo, protože jsem přestal cítit nohy úplně. Byl jsem z toho vyděšený, protože nikdo netušil, co se mi vlastně stalo,“ vzpomněl Nicholas na rychlý sled událostí, které ho upoutaly na invalidní vozík.

Nejvíce mu pomáhají intenzivní rehabilitace, které s sebou nesou nemalé výdaje, ale postupně vedou ke zlepšení jeho zdravotního stavu.

Dvouleté batole, pro které Petr Jirout skočil z čtyřmetrové výšky, aby ho vytáhl z řeky, je podle informací Deníku v pořádku, po několika dnech bylo propuštěno z nemocnice domů. „Ne nadarmo se tenhle kabrňák jmenuje Petr. Jméno vzniklo z řeckého slova pétrá a znamená skálu nebo kámen. Takže díky, skálo! Dobrý člověk ještě žije a nejenom v románech,“ komentovala událost na sociální síti novinářka a moderátorka Světlana Witovská.