Finanční poradce, Finanční specialista, Obchodní zástupce, Bankéř Místo výkonu práce: Chrudim Největší finančně poradenská společnost Partners Financial Services, a.s. hledá na Partners Market do Chrudimi novou posilu do svého týmu. Zatímco jiní propouští, my rozšiřujeme tým. Umíme své lidi velmi kvalitně a efektivně zaškolit a pomoci jim kariérně vyrůst. Specializujeme se na tvorbu finančních plánů, které pomáhají rodinám zvládat své finanční možnosti, ale zároveň vzděláváme své klienty v rámci finanční gramotnosti. Do týmu hledáme někoho, kdo je otevřený novým možnostem a sebevzdělávání. Rád se baví s lidmi a pomáhá jim. Zvládá práci s počítačem, je pracovitý a pohodový člověk. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: pevný plat + motivující odměny, kvartální odměny, příjemný kolektiv, káva na pracovišti První kontakt učiňte, prosím, na výše uvedeném telefonním čísle, na e-mailové adrese nebo přímo na provozovně v Chrudimi. Předem si ale domluvte termín návštěvy, aby byl zodpovědný pracovník přítomen. 20 000 Kč

