Ve čtvrtek náhodný kolemjdoucí nalezl u Voletického rybníka v Luži munici. Byla zrezivělá a obalená hlínou. Naštěstí ho nenapadlo ji zblízka zkoumat, ale raději zavolal policisty a městské strážníky z Luže.

Nález munice bývá i v 21. století poměrně častý. | Foto: Karel Dvořák

"Podíleli jsme se s policisty Policie České republiky na zajištění místa na nálezu munice v Luži . Hlídky uzavřely místo nálezu a zajistily jej proti vniknutí neoprávněných osob až do příjezdu policejního pyrotechnika, který si nález převzal," uvedl vrchní strážník Městské policie ve Skutči Tomáš Brokl.

Jeho slova potvrdila tisková mluvčí krajského policejního ředitelství Markéta Janovská. "Bylo to po čtvrteční 10. hodině, když munici nalezl učitel místní základní školy. Byla asi třicet centimetrů dlouhá a pyrotechnik si ji odvezl k likvidaci," uvedla mluvčí.

Nálezy podezřelých předmětů připomínajících munici jsou časté při stavebních nebo výkopových pracích nebo při pobytu v lese. "Munice může být nefunkční, ale existují i případy, kdy munice je ještě funkční a hrozí nebezpečí

Je na místě připomenout si postupy, jak se v podobné situaci, při nálezu podezřelého předmětu, chovat," dodal vrchní strážník Brokl a přidal srozumitelné a zároveň svérázné rady ve stylu "mohlo by ti to urvat pracky" nebo "do vitrínky v pokojíčku takovéhle věci nepatří".

Svérázné, ale jasné rady vrchního strážníka Městské policie ve Skutči Tomáše Brokla.Zdroj: Městská policie Skuteč