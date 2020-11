V seznamu jednoznačně převažují peněženky, a to dámské i pánské. Najdeme v něm i bicykly, třeba pánské jízdní kolo zn. Madison San Francisco modré barvy nebo dětské jízdní kolo zn. Galax červeno stříbrné barvy.

Co se děje s nalezenými předměty? V úschovně městské policie zůstanou celé tři roky. Pokud se jejich vlastník do té doby nepřihlásí, přejdou do majetku města Chrudim. Některé věci jsou poškozené a tudíž bezcenné, a tak skončí ve sběrném dvoře. Někdy je nalezena i finanční hotovost, která je po uplynutí tříleté lhůty převedena z depozitního účtu na účet města Chrudim.

Dobrého využití se dočkají nalezené bicykly, a to i ty poškozené. Jsou odevzdány na akci „Kola Pro Afriku“.