„Vyhlásili jsme varování městským rozhlasem a na sociálních sítích. Hlásí se nám další lidé, kteří u svého psa zaznamenali otravu,“ uvedl chrastecký starosta Vojtěch Krňanský s tím, že vše by měla vyšetřit policie, ale lidé se jí musí sami přihlásit, radnice to za ně učinit nemůže.

Jaké návnady travič hází na pozemky domů nebo po ulicích, se dosud nepodařilo zjistit. I když pes obsah žaludku vinou působení jedu vyzvrátí, nic podezřelého veterinární vyšetření neukázalo. „V současné době návnady hledáme. Potřebujeme je proto, abychom povolali z Ústí nad Orlicí speciálně vycvičeného psa. Ten může pohyb pachatele určit podle pachové stopy,“ vysvětlil Krňanský.

Sám si nedovede vysvětlit, jaké pohnutky traviče dovedou k činu. „Dokázal bych pochopit, že někdo otráví sousedova psa, proto, že ho obtěžuje štěkáním. To je smutné, ale stát se to může. Avšak tento pachatel se zaměřuje na všechny psy, což značí, že je to psychicky nemocný člověk,“ řekl starosta.

Na Králicku loni na podzim také řádil travič, a to nejméně dvacetkrát. Tamní veterinář David Švestka vyloučil, že by šlo o běžné otravy psů, kteří doma občas pozřou jed určený na hlodavce:

Podobný případ se nedávno odehrál také v Pardubicích - Svítkově, někdo tam trousil kusy jídla s ukrytými špendlíky:

„Ve chvíli, kdy byl použit nervový toxin, kdy od okamžiku pozření návnady může trvat jenom třeba třicet minut, než nastane klinická smrt, tak je to zákeřnost, se kterou se těžko pracuje,“ zdůraznil.

Přikládáme výzvu starosty Chrasti Vojtěcha Krňanského: