Vítězi se staly i strany dosavadní koalice, voliči jim dokonce v zastupitelstvu dali mandát navíc a jejich letitá spolupráce tak bude pokračovat. Vítězi se mohou cítit i Piráti, kteří sice počtem hlasů zaostali za očekáváním, ale zatímco dosud neměli v krajském parlamentu zastoupení žádné, nyní budou mít sedm mandátů.

VYSOKÁ VOLEBNÍ ÚČAST

A vyhráli i voliči. I když se letos ve většině kraje volby nedublovaly se senátními a ačkoliv společnost svírá strašidlo koronaviru, přišlo jich k urnám o čtyři procenta více než před čtyřmi lety.

Jediným, kdo prohrál, byli extremisté. Pravicoví populisté z SPD se do krajského zastupitelstva opět těsně nedostali a KSČM z něj poprvé v historii vypadla. Zastupitelstvo tak bude tvořené jen demokratickými stranami. V českých zemích se jedná o historické unikum, které se v letošních krajských volbách podařilo vedle Pardubického už jen v dalších dvou krajích.

„Sice je koalice už téměř hotová bez nás a my budeme naše první období v opozici, ale propad pravicových i levicových extremistů nás nesmírně těší,“ uvedl lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Stejně hodnotili propad extremistů i lídři dalších úspěšných stran.

Lídr hnutí ANO a hlavní vyzývatel hejtmana Netolického Martin Kolovratník ale už víc důvodů slavit neměl. Jeho hnutí jen zopakovalo výsledek z roku 2016 a sice vyhrálo, ale ocitlo se samo proti všem. Už před volbami byla ze strany lídrů dosavadní krajské koalice jasně cítit soudržnost. Kolovratníkovi nepomohla ani nákladná a útočná kampaň.

SEN O DUHOVÉ KOALICI

„Byl jsem ve volbách větším optimistou,“ koukal sklesle na nabíhající volební výsledky Kolovratník. To, že bude procentuální zisk hnutí ANO v kraji začínat „jedničkou“, nepředpokládali ani pesimisté.

A už od sobotního odpoledne slavící lidovci matadora krajské politiky Romana Línka jasně vzkázali, že většina je jasná a že s hnutím ANO do koalice nepočítají. Ani do široké duhové, o kterou by Kolovratník stál.

„Všude ve světě je zvykem, že když nějaká koalice bezproblémově a konstruktivně funguje a ve volbách se jí podaří udržet mandáty, není důvod osvědčený model měnit,“ uvedl Línek.

A věrný svému hlavnímu partnerovi v koalici, hejtmanovým sociálním demokratům, zůstává i přes letos hubenější výsledek lidovců, kvůli kterému Línek nejspíš přijde o funkci prvního náměstka. Tím by se měl logicky stát lídr druhého nejúspěšnějšího koaličního subjektu, tedy koalice ODS a TOP 09 Michal Kortyš.

KORTYŠ MÍSTO LÍNKA?

„Ctím volební aritmetiku, ta je pro mě posvátná. Nedělám krajskou politiku kvůli funkcím,“ řekl Línek jasně.

Největším vítězem se může cítit Martin Netolický. Nejen kvůli obhajobě hejtmanského postu. Dal další políček centrále ČSSD, když ukázal, že pokud chce dnes sociální demokracie pomýšlet na úspěch ve volbách, musí se umět spojit v širších koalicích. Jinde v Česku se to nepovedlo a podle toho také strana dopadla. A Netolický výrazně bodoval i preferenčními hlasy. Válel hlavně na svém domovském Českotřebovsku.