Redakce Deníku se tak na náměstka hejtmana pro dopravu Michala Kortyše opakovaně obrátila s dotazem, jak nastalou situaci řeší a zdali přistoupí k penalizaci.

"Celou situaci a případné uplatnění sankcí v současné době řešíme s jednotlivými dopravci, a to i s přihlédnutím k mimořádnosti celé situace," odpověděl neurčitě Kortyš. Podle něj je hlavním cílem co nejlépe zajistit veřejnou dopravu. To se ale zatím stále nedaří. Důkazem toho je, že podle webových stránek společnosti OREDO neodjede během pondělka 56 spojů.

Se situací nic nezmůže ani ministerstvo dopravy, podle kterého je veškerá domluva mezi krajem a dopravcem interní záležitostí. "O případném omezení rozsahu dopravy tak rozhoduje právě kraj. Stejně tak možné finanční postihy za neuskutečněné spoje řeší příslušné hejtmanství," vysvětlil tiskový mluvčí ministerstva Martin Brychta.